أجرى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بالحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية بمدينة الشروق.

شارك في الجولة منير فخري عبد النور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والسفير الفرنسي لدى مصر، إريك شوفالييه.

واطلع الوزير على نسب الإنجاز بمختلف مكونات المشروع، كما تابع أعمال التنفيذ بالمباني الأكاديمية والخدمية،

وشدد قنصوة على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للمشروعات التعليمية ذات الطابع الدولي، لما تمثله من إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي المصرية.

وزير التعليم العالي يزور الجامعة الأهلية الفرنسية

وأشار إلى أن الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر تعد إحدى التجارب التعليمية المهمة التي تعكس توجه الدولة نحو دعم الجامعات الأهلية الحديثة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية المرموقة، بما يتيح تقديم برامج دراسية متطورة تتماشى مع متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير ضرورة تكثيف معدلات العمل، خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، لضمان جاهزية المرحلة الأولى من المشروع وبدء الدراسة وفق الخطة الزمنية المحددة.

في الوقت ذاته، أكد إريك شوفالييه، سفير فرنسا في القاهرة أن التعاون القائم بين مصر وفرنسا في مجال التعليم العالي يشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن مشروع الجامعة الأهلية الفرنسية يجسد الرغبة المشتركة في بناء شراكات أكاديمية طويلة المدى، تدعم التبادل العلمي والثقافي بين البلدين.

وأضاف السفير الفرنسي أن الجامعة تمثل منصة مهمة لنقل الخبرات التعليمية الفرنسية إلى مصر، بما يعزز فرص الطلاب في الحصول على تعليم دولي عالي الجودة داخل وطنهم.

بدوره أكد منير فخري عبد النور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن مشروع الحرم الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ نموذج أكاديمي حديث، يقوم على الجودة والانفتاح الدولي، مشيرا إلى أن الدعم المستمر من وزارة التعليم العالي يسهم بصورة كبيرة في دفع معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

خطة تنفيذية دقيقة لإنشاءات الجامعة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، أن الأعمال الإنشائية تسير وفق خطة تنفيذية دقيقة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الجامعة تستهدف تقديم تجربة تعليمية متكاملة، تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي والبحث العلمي.

حضر الجولة المهندس خالد ماضي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، والدكتور هاني مدكور مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.