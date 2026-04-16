استقبل الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمكتبه، الدكتور يان وي الأستاذ بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة نورث ويست الصينية وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

حضر اللقاء، الدكتور ممدوح إسماعيل عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة مهاد موسي الأستاذ بمركز دراسات الشرق الأوسط والأستاذ بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة نورث ويست، والدكتورة هايدي بيومي المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.

رحب الدكتور محمود السعيد، بالدكتور يان وي داخل جامعة القاهرة العريقة، ونقل إليه تحيات الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والصين، في مختلف المجالات، وانهما يمتلكان حضارتين عظيمتين على مستوى العالم، متطلعًا إلى توسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات.

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن جامعة القاهرة تضم 26 كلية ومعهدا في مختلف التخصصات، ويدرس بها حوالي 250 ألف طالب وطالبة، وبها أكثر من 1300 برنامج دراسي بمختلف الكليات في كافة العلوم الطبية والهندسية والسياسية والعلوم الاجتماعية وغيرها، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة لديها أكثر من 30 بروتوكول تعاون مشترك مع جامعات داخل الصين وذلك في اطار حرصها علي فتح آفاق التعاون الدولي لتبادل الثقافات، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، والعمل على تقدم ترتيبها داخل مختلف التصنيفات الدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور يان وي عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، مشيرًا إلى مناقشاته المثمرة للعديد من مجالات التعاون المشتركة خلال اجتماعه مع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومتطلعًا إلي توسيع علاقات التعاون مع جامعة القاهرة في مختلف المجالات ومن أهمها الاقتصاد والإدارة.

ووجه الدكتور يان وي، الدعوة إلي الدكتور محمود السعيد لحضور المؤتمر التعليمي الأكبر في الصين والمزمع عقده خلال شهر مايو المقبل والذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية الصينية.

إقرأ أيضا

