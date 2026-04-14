أعلنت منظمة "سكوستيب" الدولية فوز الباحث راضي محمود بكلية هندسة مصر للمعلوماتية بمنحتها السنوية لعام 2026 وضمه للقائمة النهائية للباحثين الذين ستمول المنظمة ابحاثهم، وذلك بعد منافسة قوية مع باحثين من جامعات ومراكز بحثية من الولايات المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والهند والبرازيل.

وقال الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن هذا الاختيار يعكس تقدير المجتمع العلمي الدولي لباحثي مصر للمعلوماتية خاصة ان منظمة "سكوستيب" SCOSTEP (اللجنة العلمية لدراسات الفيزياء الشمسية الأرضية) هي إحدى الهيئات العلمية الدولية المتخصصة في دراسات فيزياء الشمس – الأرض، وتأسست عام 1966 بهدف دعم وتنسيق الأبحاث المتعلقة بتأثيرات الشمس والبيئة الأرضية والفضائية.

وتعمل كهيئة علمية تابعة لـ المجلس الدولي للعلوم (ISC)، وتضطلع بدور رئيسي في تطوير برامج بحثية تجمع بين علوم الفيزياء الشمسية، والغلاف الجوي، والفضاء القريب من الأرض.

وقال إن أهمية منظمة SCOSTEP انها تركز على تعزيز التعاون العلمي الدولي من خلال تمويل برامج بحثية متخصصة، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، إضافة إلى دعم تبادل البيانات والخبرات بين الباحثين حول العالم، مع ربط التخصصات المختلفة داخل علوم الفضاء والغلاف الجوي، وتشجيع الأبحاث التي تتجاوز الحدود التقليدية بين المجالات العلمية، كما تُعرف برامجها بدرجة تنافسية عالية للاشتراك بها، حيث تخضع المقترحات البحثية المقدمة لها لمراجعة علمية دقيقة من خبراء دوليين متخصصين، لافتا الي ان من بين البرامج التي تمولها المنظمة، برنامج الباحث الزائر (SCOSTEP Visiting Scholar Program – SVS)، وهو يتيح للباحثين الذين يتم اختيارهم، السفر لإجراء ابحاث داخل مراكز بحثية دولية متخصصة.

وأضاف أن المقترح المقدم من الباحث راضي محمود يعد من ثمار بروتوكول التعاون الأكاديمي بين جامعة مصر للمعلوماتية (EUI) والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، والذي يهدف إلى دعم الباحثين الشباب وتمكينهم من الانخراط في مشروعات بحثية دولية رفيعة المستوى، بما يعزز من مكانة البحث العلمي المصري عالميًا.

من جانبه أشار الدكتور أشرف مهران عميد كلية الهندسة ان الباحث راضي محمود، المعيد بقسم العلوم الأساسية بالكلية والمتخصص في مجال فيزياء الفضاء وعلوم الغلاف الجوي، تم اختياره ضمن 19 باحث علي مستوي العالم حيث حصل مقترحه البحثي علي اعلي تقييم من قبل لجنة المراجعة والتقييم.

وقال إن الباحث المصري سيقوم بإجراء زيارة جامعة ناغويا في اليابان لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيعمل الباحث بمعهد البيئة الأرضية الفضائية (ISEE)، وهو أحد أبرز المراكز العالمية المتخصصة في أبحاث فيزياء الفضاء والغلاف الجوي، وذلك لإجراء بحث علمي يركز على تطوير طرق تحليل طيفية متقدمة لبيانات أجهزة التصوير السماوي (All-Sky Imagers)، التي تُستخدم لرصد الظواهر الديناميكية في طبقات الغلاف الجوي العليا. ويهدف البحث إلى تحسين القدرة على اكتشاف وتحليل موجات الجاذبية بالغلاف الجوي العلوي (Atmospheric Gravity Waves) خصوصا في منطقتي الميزوسفير والأيونوسفير، من خلال دمج تقنيات التحليل الطيفي مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأشار الي ان هذا الدمج بين الفيزياء التطبيقية وتقنيات الذكاء الاصطناعي يعد خطوة متقدمة نحو فهم أعمق لآليات انتقال الطاقة في الغلاف الجوي، وتأثيراتها على الطقس الفضائي والاتصالات وأنظمة الملاحة.

إقرأ أيضا

