نصائح علمية لتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

كتب : عمر صبري

11:42 ص 12/04/2026

الفسيخ والرنجة

نشر المركز القومي للبحوث نصائح علمية بشأن تناول الأسماك المملحة خلال شم النسيم وأعياد الربيع، كان من بينها، مراعاة تناول الخس والخيار مع الأسماك المملحة لتجنب الإصابة بالحموضة مع الحرص على غسل تلك الخضراوات جيدًا، وإضافة عصير الليمون الطازج على الأسماك قبل تناولها لقتل البكتيريا، وتناول البصل الأخضر مع الأسماك المملحة نظرًا لاحتوائه على العديد من المضادات الطبيعية للبكتيريا.

وجاء في منشور المركز: بعد تناول الأسماك المملحة يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم كالموز والبرتقال، كما يمكن تناول بعض المشروبات العشبية التي تساعد على تطهير المعدة كالنعناع، والشاي الأخضر والقرفة، ومن الأمور الهامة التي يجب مراعاتها عدم الإسراف في تناول الفسيخ حتى لا يسبب متاعب صحية نحن في غنى عنها.

تحذيرات صحية من الفسيخ والرنجة وطرق الاستهلاك الآمن

وأكد المنشور، ضرورة الإكثار من شرب المياه بما يعادل 8-12 كوبًا من الماء موزعة على مدار اليوم، كما يمكن الاستعاضة عن الفسيخ بأكل الرنجة، وهي قليلة الملح إذا ما قورنت بالملوحة أو الفسيخ، وهي تعتبر مدخنة فقط ولم تتعرض لطرق التفسخ والتعفن التي مر بها الفسيخ والسردين، وذلك إذا تم شراؤها من مصدر موثوق فيه.

وبيّن المنشور: يكون استهلاك الرنجة ضارًا إذا احتوت على ديدان الأنياكس في أمعائها، والتي لا تتأثر بالتدخين أو التمليح، وتحدث التهابات بجدار الأمعاء وتؤدي لمضاعفات خطيرة، ودودة "الانياكس" فهي بحجم "دودة المش"، كما يمكن معرفة إذا كان التدخين صحيًا أم سيئًا، وذلك عند ملامسة السمكة والضغط بأصابع اليد عليها، كما يُفضل قبل أكل الرنجة تعريضها للشوي على نار هادئة لعدة دقائق من جميع الجوانب.


مواعيد ورابط التقديمم في مؤتمر CU-AI Nexus 2026 جامعة القاهرة


صور.. وكالة الفضاء المصرية تطلق كاميرا لرصد الأرض على متن محطة فضائية

منحة رسالة الدكتوراه.. رابط وشروط الحصول على 350 ألف جنيه

الفسيخ شم النسيم الرنجة المركز القومي للبحوث الأسماك المملحة

فيفي عبده وغادة عبدالرازق على رأس قائمة الأكثر زواجًا في الوسط الفني
زووم

فيفي عبده وغادة عبدالرازق على رأس قائمة الأكثر زواجًا في الوسط الفني
بعد انهيار مفاوضات أمريكا وإيران.. تراجع مفاجئ لناقلات نفط عملاقة في مضيق
شئون عربية و دولية

بعد انهيار مفاوضات أمريكا وإيران.. تراجع مفاجئ لناقلات نفط عملاقة في مضيق
موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع حرارة تدريجي والقاهرة تسجل 29 درجة
أخبار مصر

موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع حرارة تدريجي والقاهرة تسجل 29 درجة
خلي بالكم من ولادي.. الكلمات الأخيرة لسيدة أنهت حياتها في بث مباشر بالإسكندرية
أخبار المحافظات

خلي بالكم من ولادي.. الكلمات الأخيرة لسيدة أنهت حياتها في بث مباشر بالإسكندرية
الشيخ أحمد خليل: الانتحار محرم شرعًا.. والضغوط النفسية لا تُسقط الحكم
أخبار

الشيخ أحمد خليل: الانتحار محرم شرعًا.. والضغوط النفسية لا تُسقط الحكم

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026