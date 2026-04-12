نشر المركز القومي للبحوث نصائح علمية بشأن تناول الأسماك المملحة خلال شم النسيم وأعياد الربيع، كان من بينها، مراعاة تناول الخس والخيار مع الأسماك المملحة لتجنب الإصابة بالحموضة مع الحرص على غسل تلك الخضراوات جيدًا، وإضافة عصير الليمون الطازج على الأسماك قبل تناولها لقتل البكتيريا، وتناول البصل الأخضر مع الأسماك المملحة نظرًا لاحتوائه على العديد من المضادات الطبيعية للبكتيريا.

وجاء في منشور المركز: بعد تناول الأسماك المملحة يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم كالموز والبرتقال، كما يمكن تناول بعض المشروبات العشبية التي تساعد على تطهير المعدة كالنعناع، والشاي الأخضر والقرفة، ومن الأمور الهامة التي يجب مراعاتها عدم الإسراف في تناول الفسيخ حتى لا يسبب متاعب صحية نحن في غنى عنها.

تحذيرات صحية من الفسيخ والرنجة وطرق الاستهلاك الآمن

وأكد المنشور، ضرورة الإكثار من شرب المياه بما يعادل 8-12 كوبًا من الماء موزعة على مدار اليوم، كما يمكن الاستعاضة عن الفسيخ بأكل الرنجة، وهي قليلة الملح إذا ما قورنت بالملوحة أو الفسيخ، وهي تعتبر مدخنة فقط ولم تتعرض لطرق التفسخ والتعفن التي مر بها الفسيخ والسردين، وذلك إذا تم شراؤها من مصدر موثوق فيه.

وبيّن المنشور: يكون استهلاك الرنجة ضارًا إذا احتوت على ديدان الأنياكس في أمعائها، والتي لا تتأثر بالتدخين أو التمليح، وتحدث التهابات بجدار الأمعاء وتؤدي لمضاعفات خطيرة، ودودة "الانياكس" فهي بحجم "دودة المش"، كما يمكن معرفة إذا كان التدخين صحيًا أم سيئًا، وذلك عند ملامسة السمكة والضغط بأصابع اليد عليها، كما يُفضل قبل أكل الرنجة تعريضها للشوي على نار هادئة لعدة دقائق من جميع الجوانب.



