تقدمت جامعة القاهرة بخالص التهنئة والتقدير إلى المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي، تقديرًا لمسيرتها المضيئة وإسهاماتها العظيمة في بناء الحضارات وصناعة المستقبل، ودورها الوطني البارز في دعم مسيرة التنمية والتقدم.

وأكدت جامعة القاهرة أن المرأة المصرية كانت على الدوام ركيزة أساسية في نهضة المجتمع، وشريكًا فاعلًا في مسيرة البناء والعلم والمعرفة. وعلى مدار تاريخها العريق، كانت الجامعة حاضنةً للطاقات النسائية المبدعة، وداعمةً لتمكين المرأة علميًا وبحثيًا وقياديًا، إيمانًا بدورها المحوري في بناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار.

كما أكدت جامعة القاهرة على فخرها بما حققته المرأة داخل مجتمعها الأكاديمي من إنجازات بارزة، حيث أسهمت عضوات هيئة التدريس والباحثات والقيادات الأكاديمية والطالبات في دعم مسيرة العلم والمعرفة وتعزيز مكانة الجامعة وريادتها العلمية، كما تعتز الجامعة بخريجاتها اللاتي وصلن إلى مواقع قيادية رفيعة وتولين مناصب وزارية وقيادات أكاديمية ومسئوليات عامة، وأسهمن بفاعلية في دعم مسيرة التنمية وصناعة القرار.

وأضافت: تحتفي جامعة القاهرة بهذه المناسبة العالمية، فإنها تجدد التزامها بمواصلة دعم وتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والقيادية، إيمانًا بأن تمكين المرأة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التقدم وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا.

ووجهت تحية تقدير واعتزاز للزميلات الفضليات من منتسبات جامعة القاهرة، اللواتي يقدمن نموذجًا مشرفًا في العطاء والتميز، ولكل امرأة مصرية تصنع الأمل وتكتب فصولًا جديدة من النجاح والإنجاز.

