أعلنت الدكتورة فاطمة عابد عميد كلية التمريض بـ جامعة القاهرة عن الانتهاء من وضع الأطر النهائية لبرنامج ماجستير دولي في تمريض الصحة العامة، بالتعاون مع جامعة بكين، تمهيدًا لتوقيع الاتفاقية الرسمية بين الجانبين. وذالك في اطار التعاون الاكاديمي المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة بكين

وأضاف عابد خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن ذلك يأتي البرنامج ضمن التوجه الاستراتيجي للجامعة للتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية المرموقة، خاصة في قطاع العلوم الطبية، بما يسهم في إعداد كوادر تمريضية قادرة على مواكبة التحديات الصحية المعاصرة.

وقد شهدت الاجتماعات المشتركة بين الجانبين توافقًا كاملًا على تفاصيل البرنامج، من حيث المحتوى الأكاديمي وآليات التنفيذ، حيث يُدرّس باللغة الإنجليزية، مع توزيع الدراسة بين القاهرة وبكين، بما يمنح الطلاب تجربة تعليمية دولية متكاملة.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في إعداد متخصصين في تمريض الصحة العامة يمتلكون مهارات متقدمة في مجالات الوقاية وتعزيز الصحة وإدارة النظم الصحية، إلى جانب دعم البحث العلمي والتطبيقات الميدانية.

ويعكس هذا التعاون حرص جامعتي القاهرة وبكين على بناء شراكة أكاديمية مستدامة، وتبادل الخبرات، وتقديم برامج تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.