أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تعليق الدراسة حضورياً بجميع كليات ومعاهد الجامعة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 مارس الجاري، على أن تستمر العملية التعليمية بنظام التعليم عن بُعد "أونلاين".

كما تقرر تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها خلال هذين اليومين، على أن يتم تحديد مواعيد بديلة لها بمعرفة الكليات وإعلانها في حينه.

وأكد رئيس الجامعة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وانتظام.

كما وجه بضرورة تواجد الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الإداري، والعاملين بإدارات السلامة والصحة المهنية، والنوبتجيات، إلى جانب فرق الصيانة والكهرباء والتشغيل والمرافق، وذلك على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل مع أية أعطال أو طوارئ قد تطرأ، والحفاظ على سلامة المنشآت الجامعية.

وشدد رئيس الجامعة على رفع درجة الجاهزية بكافة الكليات والمنشآت الجامعية، ومراجعة تأمين أسطح المباني، والتأكد من سلامة شبكات الكهرباء وكفاءة الصرف، واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

