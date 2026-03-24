قرارات مهمة لجامعة القاهرة: تعليق الدراسة حضورياً واستكمالها "أون لاين" الأربعاء والخميس

كتب : عمر صبري

08:36 م 24/03/2026

الدكتور محمد سامي عبدالصادق

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تعليق الدراسة حضورياً بجميع كليات ومعاهد الجامعة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 مارس الجاري، على أن تستمر العملية التعليمية بنظام التعليم عن بُعد "أونلاين".

كما تقرر تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها خلال هذين اليومين، على أن يتم تحديد مواعيد بديلة لها بمعرفة الكليات وإعلانها في حينه.

وأكد رئيس الجامعة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وانتظام.

كما وجه بضرورة تواجد الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الإداري، والعاملين بإدارات السلامة والصحة المهنية، والنوبتجيات، إلى جانب فرق الصيانة والكهرباء والتشغيل والمرافق، وذلك على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل مع أية أعطال أو طوارئ قد تطرأ، والحفاظ على سلامة المنشآت الجامعية.

وشدد رئيس الجامعة على رفع درجة الجاهزية بكافة الكليات والمنشآت الجامعية، ومراجعة تأمين أسطح المباني، والتأكد من سلامة شبكات الكهرباء وكفاءة الصرف، واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
بوساطة مصر.. "قناة اتصال" مع الحرس الثوري ومقترح لوقف حرب إيران
"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026