إعلان

1 أبريل.. عرض 120 منتجًا غذائيًا مبتكرًا جاهزًا للإنتاج والتسويق بمعهد الصناعات الغذائية

كتب : عمر صبري

11:58 ص 22/03/2026

الدكتور عبد العزيز قنصوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يُنظم المعهد القومي للصناعات الغذائية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث منتدى متخصص بالمركز، يجمع المبتكرين والخبراء ورجال الصناعة في مجال الأغذية، بهدف تطوير المنتجات التقليدية، وإطلاق أغذية وظيفية صحية مبتكرة، وفتح آفاق للإنتاج المحلي والتصدير للأسواق العالمية.

يقام المنتدى الأربعاء 1 أبريل في القاعة الرئيسية بالمركز القومي للبحوث، ويتيح التعاون مع رجال الصناعة لتطوير المنتجات المحلية التقليدية وتقديم بدائل مبتكرة أكثر تنافسية من حيث السعر والجودة، وفتح قنوات لتسويق منتجات مصرية بمعايير عالمية.

كما يشمل عرض أكثر من 120 منتجًا غذائيًا مبتكرًا جاهزًا للإنتاج والتسويق، مع مناقشة إعداد المواصفات الفنية المعتمدة لكل منتج، وتقديم الاستشارات الفنية والتحاليل المعتمدة لدعم جودة المنتج المصري وزيادة قيمته في السوق.

ويساهم المنتدى في تفعيل مبادرة بديل المستورد بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري لتوفير بدائل محلية للخامات الغذائية الأساسية، كما يُعد منصة لاستقبال المستثمرين لتبادل الخبرات ودراسة التحديات الراهنة بشكل علمي وتطبيقي، وسط حضور نخبة من المتخصصين في التسويق والتصدير وسلامة الغذاء وجودة المنتجات.


اقرأ أيضَا:
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رياضة محلية

أخبار المحافظات

زووم

شئون عربية و دولية

شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

