بدء الفصل الدراسي الثاني.. انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة

كتب : عمر صبري

11:01 ص 07/02/2026

جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، انتظام الدراسة منذ الساعات الأولى لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 بجميع كلياتها ومعاهدها، وذلك وفق الخطة الزمنية المقررة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن انتظام الدراسة منذ الساعات الأولى يعكس جاهزية الجامعة الكاملة من حيث القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبات وغيرها من المرافق والمنشآت الداعمة للعملية التعليمية والخدمية.

ووجه عمداء الكليات ووكلاءها بالمتابعة الميدانية المستمرة لانتظام المحاضرات بجميع البرامج الدراسية وفق الجداول المعلنة، والتأكد من إتاحة المادة العلمية للطلاب، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة تعليمية ممكنة.

كما وجه رئيس الجامعة، بضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية ومنظومة التأمين داخل الحرم الجامعي وخارجه، مع تفعيل منظومة كاميرات المراقبة وتنظيم حركة دخول الأفراد والسيارات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن انتظام الدراسة ببرامج الدراسات العليا والبحث العلمي منذ اليوم الأول يعكس كفاءة منظومة العمل الأكاديمي والبحثي بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في دعم المشروعات البحثية والتعاون العلمي الدولي خلال الفصل الدراسي الثاني، بما يعزز جودة مخرجات البحث العلمي ويرفع من تنافسية الجامعة إقليميًا ودوليًا.

فيما أشار الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الفصل الدراسي الثاني يشهد تنفيذ خطة متكاملة للأنشطة الطلابية والعلمية والثقافية والرياضية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم وتعزيز روح الابتكار والعمل الجماعي لديهم، إلى جانب دعم الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والفعاليات المختلفة.

وأضاف الدكتور أحمد رجب، أن تشغيل القاعات الدراسية والمعامل بكامل طاقتها منذ اليوم الأول بعد انتهاء أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة، وانتظام تواجد أعضاء هيئة التدريس من المحاضرة الأولى، بما يضمن انطلاقة قوية للفصل الدراسي الثاني.

ويأتي انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وفق الخطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تستمر الدراسة حتى يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، على أن تُعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفق الجداول التي تُعلنها الكليات والمعاهد، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وسيرها وفق الإطار الزمني المحدد للعام الجامعي 2025/2026.

