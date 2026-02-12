استضافت جامعة عين شمس، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف تحت عنوان "المهارات القضائية الأساسية للسادة المندوبين المساعدين الجدد"، دفعة الشهيد المستشار محمد مروان والذي تنظمه هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والتدريب (ISTICC) خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

وشهد الافتتاح المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد سعد رئيس مركز الدراسات القضائية ورئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية والدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق والأستاذ الدكتور حسام الأهواني عميد كليه الحقوق الأسبق ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئات القضائية والطلاب.

وخلال كلمته أكد المستشار حسين مدكور، أن الاستثمار في المندوبين الجدد هو استثمار في مستقبل العدالة وحماية مقدرات الوطن، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع نصب أعينها إعداد جيل يتمتع بالكفاءة القانونية والنزاهة المهنية.

وشدد على أن البرنامج التدريبي يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمندوب المساعد، حيث ينقلهم من الإطار النظري إلى ممارسة فنون الدفاع عن حقوق الدولة، معتبراً أن "هيبة القضاء تبدأ من الشخصية القوية والعلم الغزير".

بينما أعرب الدكتور ياسين الشاذلي، عن فخر جامعة عين شمس وكلية الحقوق باستضافة هذا البرنامج، مؤكدًا على عمق الروابط بين الصرح الأكاديمي والجهات القضائية.

وذكر أن البحث القانوني هو "سلاح المستشار" الأول، وأن الجامعة حريصة على تزويد المتدربين بأحدث المناهج التحليلية التي تمكنهم من استنباط الأحكام وفهم فلسفة التشريع، لافتاً إلى أن الربط بين الواقع العملي والقواعد الفقهية هو ما يصنع قاضياً ومحامياً للدولة يمتلك أدوات التفوق والتميز.

تضمن اليوم الأول جلستين تدريبيتين ركزتا على الجوانب الشخصية والمهنية للمستشارين الجدد:

وخلال الجلسة الأولى استعرضت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس موضوع "الثقة بالنفس وصناعة الصورة المهنية"، حيث تناولت سبل تعزيز الحضور الشخصي في مختلف المواقف القضائية وكيفية تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر على هيبة ومكانة العضو القضائي.

بينما تناولت الجلسة الثانية والتي قدمها الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، "مهارات البحث القانوني". وركزت الجلسة على إكساب المشاركين المعرفة بمصادر البحث المختلفة من تشريعات وأحكام قضائية وفقه، وتنمية قدراتهم على تحليل النصوص القانونية وربطها بالوقائع.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي مستمر على مدار اليومين القادمين لاستكمال صقل مهارات المندوبين الجدد.