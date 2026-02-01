شارك وفد الجامعة في حفل افتتاح محاكاة بطولة دوري الجامعات الأفريقية الشهيد الرفاعي، الدورة 53، والتي تُنظم في إطار نموذج محاكاة لدورة الألعاب الأفريقية للجامعات، وبمشاركة واسعة من الجامعات المصرية.

وجاءت مشاركة طلاب جامعة العاصمة تأكيدًا على الدور التنموي للأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على التمثيل المشرف في المحافل الرياضية والطلابية المختلفة.

وشاركت الجامعة في فعاليات الافتتاح تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث ضم الوفد عددًا من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، في مشهد يعكس اهتمام الجامعة برعاية طلابها ودعم مشاركتهم الإيجابية في الفعاليات الوطنية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية جامعة العاصمة التي تضع الأنشطة الطلابية في صدارة أولوياتها، باعتبارها أحد المحاور الأساسية المكملة للعملية التعليمية، وأداة فاعلة في صقل مهارات الطلاب وبناء قدراتهم القيادية، بما يواكب توجهات الدولة المصرية في دعم الشباب وتمكينهم.

تمت مشاركة وفد جامعة العاصمة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، نشوة علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، في إطار منظومة عمل متكاملة تهدف إلى توفير بيئة جامعية داعمة ومحفزة للطلاب في مختلف الأنشطة.

اقرأ أيضًا:

أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني