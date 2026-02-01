إعلان

7 قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات في 4 جامعات

كتب- عمر صبري:

07:27 م 01/02/2026

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بعدد من الجامعات المصرية، وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور إبراهيم حسن محمد حسن أبو الخير، عميدًا لكلية الآداب، جامعة المنيا.

الدكتور إدريس سلطان صالح يونس عميدًا لكلية التربية جامعة المنيا.

الدكتور محمد صابر عبد الحميد عبد الوهاب عميدًا لكلية الثروة السمكية جامعة السويس.

الدكتور محمد عرفات الرفاعى العشماوى عميد كلية الهندسة السويس .

الدكتور عطية الإمام أحمد القللى عميدًا كلية الآداب جامعة السويس.

الدكتور محمد حلمى المرسى الحفناوى عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط.

الدكتور مصطفى أحمد حمزة محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة دمنهور.


أيمن عاشور عمداء الكليات التعليم العالي الجامعات المصرية

