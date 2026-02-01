تضم 4 كليات.. موعد بدء الدراسة بجامعة نيو إيجبيت

وقعت جامعة «نيو إيجيبت» التي تستعد للانطلاق سبتمبر القادم، مذكرة تفاهم أكاديمية مع IMC University of Applied Sciences Krems، إحدى الجامعات الأوروبية الرائدة في مجال العلوم التطبيقية، وذلك في إطار دعم التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجانبين.

وبحسب بيان، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير مناهج دراسية مشتركة، وإطلاق برامج درجات علمية مزدوجة، فضلًا عن التعاون البحثي وتبادل المواد التعليمية والأكاديمية، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وربطها بالمعايير الدولية.

وقّع البروتوكول من جانب جامعة IMC النمساوية الدكتور أودو براندل، الرئيس التنفيذي للجامعة، فيما وقع عن جامعة مصر الجديدة الدكتور عادل مبروك، رئيس الجامعة، مؤكدين أن الاتفاقية تمثل نواة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، تتجاوز التعاون التقليدي إلى بناء منظومة تعليمية مشتركة تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجانبين.

ومن المقرر أن تبدأ الجامعة عملها في مرحلتها الأولى بأربع كليات نوعية تشمل: الصيدلة، علوم الإدارة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلاج الطبيعي، وهي تخصصات تم اختيارها بعناية لتلبية التطورات المتسارعة في احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، سبتمبر 2026.

من جانبه، أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الخطوة التى قطعتها جامعة «نيو إيجيبت» المملوكة لمؤسسة "أخبار اليوم " ، تؤكد رؤية الجامعة في التوجه نحو التعليم التطبيقي بما يدعم رؤية الدولة فى توطين الصناعة ، وبناء جيل من الخريجين قادر على المساهمة فى تحقيق التنمية.

وأكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن توقيع جامعة " نيو ايجبت" – التابعة لمؤسسة أخبار اليوم – بروتوكول التعاون مع جامعة Imc للعلوم التطبيقية بالنمسا يعكس رؤية المؤسسة في دعم تدويل التعليم وبناء شراكات دولية قوية تسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور عادل مبروك، رئيس جامعة نيو إيجيبت، أن توقيع البروتوكول مع جامعة Imc للعلوم التطبيقية بالنمسا يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار تدويل التعليم بالجامعة، وتعزيز انفتاحها على التجارب الدولية المتميزة في مجال التعليم العالي.

وقالت الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن توقيع بروتوكول التعاون يمثل خطوة مهمة في طريق استكمال حلم جامعة نيو إيجيبت، المملوكة لمؤسسة أخبار اليوم العريقة، ويعكس رؤية واضحة لبناء مشروع جامعي عملاق يجمع بين البعد التعليمي والاقتصادي والمعرفي، ويعزز دور المؤسسة في خدمة المجتمع.

وأكد مصطفى عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، أن توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة «نيو إيجيبت» وجامعة IMC النمساوية يعكس الوعى بالتحديات المتسارعة التي تواجه الجامعات في التصنيفات العالمية، والتي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على قدرة الجامعة على توظيف خريجيها، ومدى نجاحها في سد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات وظائف المستقبل.

وعقد مجلس أمناء جامعة «نيو إيجيبت» اجتماعه الأول، وذلك في إطار استكمال الهيكل المؤسسي للجامعة تمهيدًا لانطلاقها الأكاديمي، حيث خُصص الاجتماع لاختيار رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأسفر عن اختيار إسلام عفيفي رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة.

وخلال الاجتماع، تم عرض لوائح العمل الداخلية بالجامعة على مجلس الأمناء، حيث جرت مناقشتها والموافقة عليها، إلى جانب الإحاطة بموافقة اللوائح الدراسية لأربع كليات تشمل: كلية الصيدلة، كلية علوم الإدارة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلاج الطبيعي، في خطوة تعكس جاهزية الجامعة للبدء في العملية التعليمية.

كما تقرر بدء الدراسة اعتبارًا من 1 سبتمبر للعام الجامعي 2026 – 2027، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، إلى جانب الإحاطة ببروتوكول التعاون الموقع مع جامعة IMC النمساوية.

وتشكل مجلس أمناء جامعة مصر الجديدة «نيو إيجيبت» من رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس مجلس الأمناء ومؤسس مالك إسلام عفيفي، والدكتور عادل مبروك القائم بأعمال رئيس الجامعة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق زكي، ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور هاني هلال، ووزير التربية والتعليم والتنمية المحلية الأسبق الدكتور أحمد زكي بدر، ووزير التنمية الإدارية الأسبق الدكتور أحمد درويش، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي سامي عبد الصادق، ورئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد والعضو المنتدب اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، ووكيل مجلس النواب رجل أعمال محمد أبو العينين، ورئيس تحرير الأخبار الدكتور أسامة السعيد، ورئيس تحرير أخبار اليوم محمود بسيوني والمحاسب القانوني حازم عبدالتواب.

