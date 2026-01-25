يستقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الإثنين المقبل، وفدًا رفيع المستوى يترأسه رئيس جامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية، وذلك في سياق التعاون الأكاديمي والعلمي، وبالتنسيق مع الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم التعاون العلمي بين الجامعات العربية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، خاصة في المجالات ذات الصلة بالعلوم القانونية، بما يعزز دور المؤسسات الجامعية في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ويخدم المصالح الأكاديمية المشتركة في البلدين الشقيقين، دون الإخلال بالأطر والضوابط المنظمة للتعاون المؤسسي الاكاديمي.

