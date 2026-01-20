نظمت كلية طب قصر العيني بتنظيم قافلة طبية علاجية وتوعوية شاملة إلى قرية الخطاطبة البلد بمركز السادات، محافظة المنوفية، لتقديم خدمة طبية متكاملة تشمل التشخيص، العلاج، التوعية الصحية، والتثقيف الطبي للسكان المحليين.

وبحسب بيان، جاءت القافلة بإشراف الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، ومتابعة مباشرة من الأستاذ الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مجموعة عز للصناعة، بما يعكس الشراكة الفاعلة بين القطاع الجامعي والمجتمع المدني في خدمة المواطنين.

وشهدت القافلة مشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية طب قصر العيني من مختلف التخصصات، إلى جانب فرق من كلية طب الفم والأسنان وكلية التمريض بجامعة القاهرة، حيث قدم المشاركون خدمات متكاملة تشمل الكشف الطبي، قياس العلامات الحيوية، الفحص البصري، وصرف الأدوية مجانًا للمرضى، مع تقديم برامج توعوية حول الأمراض المنتشرة في الريف المصري وطرق الوقاية منها، وتثقيف الأمهات حول الرعاية الصحية الموسمية، بما يسهم في رفع الوعي الصحي بين سكان القرية.

وشملت خدمات القافلة مختلف التخصصات الطبية مثل أمراض الباطنة، الأمراض الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الروماتيزم والتأهيل، الرمد، جراحة العظام، الأطفال، والصحة العامة، إلى جانب خدمات طب الفم والأسنان والتمريض. وقد استفاد من هذه المبادرات حوالي 893 مريضًا ومريضة، مع تحويل نحو 80 حالة لمستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى طب الأسنان لمتابعة الحالات وإجراء الفحوصات والجراحات اللازمة.

تميزت القافلة بالتنظيم المتميز واللوجستيات المتكاملة، حيث تم تجهيز عيادات الكشف بالأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة، بالإضافة إلى تخصيص مقر لصرف الأدوية مجانًا، ما أتاح بيئة عمل منظمة ومريحة لكل من مقدمي الخدمات والمترددين على القافلة. وأشاد المشاركون بالدور الحيوي للقافلة في تقديم نموذج فعّال للتعاون بين الجامعة والقطاع الخاص في خدمة المجتمع، مؤكّدين على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات لدعم الصحة العامة وتعزيز الوعي الطبي في القرى والمناطق الريفية.

واختتمت القافلة أعمالها بعد تقديم كافة الخدمات الطبية والتوعوية، لتسجل مثالًا حيًا على الدور المجتمعي المتميز لجامعة القاهرة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة، ونقل المعرفة الطبية والخبرات إلى أبناء القرى المصرية.

