انعقد المؤتمر السنوي السادس عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بكلية الطب – جامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

ترأس المؤتمر الدكتور علي شمس، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، بينما تولّت أمانة المؤتمر الدكتورة رانيا زايد، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية.

وشهد المؤتمر حضورًا رسميًا وعلميًا مميزًا، تقدمه الدكتور حسام صلاح مراد، الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتور علي شمس رئيس القسم، الدكتورة نسرين الغرباوي رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية السابق، فضلًا عن نخبة من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بأقسام الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بمختلف الجامعات المصرية، وأطباء من مستشفيات وزارة الصحة، والقوات المسلحة، والمعامل المركزية.

وتضمنت جلسات المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات الهامة في مجال الطب المعملي، شملت أحدث المستجدات في تشخيص أمراض الدم والمناعة، ومكافحة العدوى، إلى جانب عرض ومناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحليلات المعملية والإحصائيات ودورها في تطوير كفاءة إدارة المعامل الطبية. كما شهدت الجلسات عرض عدد من الحالات المرضية الفريدة التي تم تشخيصها داخل معامل قصر العيني، بما يعكس المستوى العلمي والمهني المتقدم للقسم.

وعلى هامش المؤتمر، أُقيم معرض طبي للتعريف بمنتجات الشركات الطبية المختلفة، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات العلمية والتقنية بين المشاركين.

وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد الدكتور حسام صلاح، أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية يُعد أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل الطبي بكلية طب قصر العيني، نظرًا لإسهاماته المتعددة في قطاعات العلاج، والجودة، والتعليم الطبي، وإدارة المستشفيات.

وأشار عميد الكلية إلى أن دور القسم في إدارة المستشفيات تجسد من خلال نماذج قيادية متميزة، من بينها الدكتورة نهى شاهين في مجال الإدارة، والدكتورة ميرفت مطر في مجال الجودة، فضلًا عن إسهامات القسم في إدارة معامل المستشفيات، والتي تمثلت في جهود الدكتورة دينا العبد.

وأوضح "صلاح" أن القسم يمتلك إمكانات متعددة ومتكاملة، من بينها بنك الدم الذي يُعد أحد النماذج المهمة لنجاح العمل المؤسسي بالقسم، ويجري تطويره تحت إشراف الدكتورة ريم جان، وبمشاركة فاعلة من عدد من كوادر القسم، في إطار منظومة عمل جماعي متكامل.

كما أشار إلى ميكنة المعامل المتكاملة التي تم افتتاحها مؤخرًا، والتي تستهدف تطوير منظومة العمل المعملي، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى معايير الجودة والدقة، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

وأوضح أن هذه الميكنة تمثل مشروعًا طموحًا بدأه الدكتور شريف ناصر، وخرج إلى النور في صورته الحالية بجهود مشتركة، من بينها جهود الدكتورة مروة مشعل، وبمساندة واضحة من قيادة القسم السابقة برئاسةالدكتورة نسرين الغرباوي.

وأكد عميد الكلية أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية يحمل كذلك إسهامات واضحة في قطاعات التعليم العالي والخدمات الطبية، ويعمل حاليًا، تحت قيادة الدكتور علي شمس، وفق رؤية تتسق مع سياسة الكلية القائمة على تعزيز التكامل، والارتقاء بجودة الخدمة الطبية، ودعم البحث العلمي والتعليم الطبي من خلال تعاون مؤسسي متعدد المسارات.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهًا واضحًا نحو حصول القسم والكلية على اعتمادات مميزة، مع إعلاء قيمة البحث العلمي ليأخذ مكانته المستحقة، وتقديم نماذج مشرفة داخل الكلية، من بينها الدكتورة أماني الخولي، الفائزة بجائزة الدولة خلال احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة، مع السعي لتكرار هذه النماذج المضيئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي شمس، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، أن المؤتمر يعكس رؤية القسم في الربط بين التطور العلمي ومتطلبات الخدمة الطبية الحديثة، مشيرًا إلى أن إدارة القسم تعمل بروح الفريق ووفق سياسة الكلية الهادفة إلى تطوير الأداء، ودعم البحث العلمي، والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والخدمات المعملية.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة نسرين الغرباوي، رئيس القسم السابق، عن فخرها بما يشهده القسم من تطور واستمرار للعطاء، مؤكدة أن ما تحقق هو ثمرة جهد مؤسسي ممتد وتعاون حقيقي بين أجيال القسم المختلفة، ومعربة عن ثقتها في قدرة القيادة الحالية على استكمال مسيرة التطوير وتحقيق طموحات المرحلة القادمة.

أكد شمس أن المؤتمر حقق نجاحًا ملحوظًا على المستويين العلمي والتنظيمي، حيث أشاد الحضور بحسن التنظيم، وثراء المحتوى العلمي، والمستوى المتميز للجلسات، بما يعكس المكانة الرائدة لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بكلية طب قصر العيني.

