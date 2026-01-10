إعلان

62 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

12:27 م 10/01/2026

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 10-1-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و62 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

