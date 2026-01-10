إعلان

بينها السعودية.. العمل: ربط رقمي مع دول عربية لتنظيم سوق العمل

كتب : محمد أبو بكر

12:20 م 10/01/2026

وزارة العمل

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت وزارة العمل، أنها تستهدف الانتهاء من إنجاز نسبة الـ30% المتبقية من مشروع البنية المعلوماتية المكانية وخريطة الأساس، وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين بهذا الملف، تمهيدًا لتقديم جميع خدمات الوزارة من خلال تطبيق إلكتروني موحد يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه جارٍ العمل على إنشاء منصة رقمية موحدة تجمع بين خدمات وزارة العمل والمنظومة الوطنية للتوظيف؛ لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق الربط بين طالبي العمل وفرص التوظيف المتاحة داخل السوق المصري.

وأشارت وزارة العمل، إلى البدء في إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة انتخابات النقابات العمالية، بما يضمن الشفافية، وسرعة الإجراءات، ودقة البيانات، وتيسير مشاركة العاملين في العملية الانتخابية.

وأكدت وزارة العمل، في إطار تنظيم تنقل الأيدي العاملة للعمل بالخارج، العمل على الربط الإلكتروني مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ولبنان؛ لحوكمة حركة العمالة المصرية بالخارج، وضمان حقوق العاملين، وتسهيل إجراءات السفر والتعاقد.

وأضافت الوزارة، أنها تعتزم الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء تطبيق إلكتروني خاص بالعمالة الفنية في مجالات السباكة والكهرباء والنجارة، مع الالتزام بزي موحد وبطاقة تعريف لكل عامل، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الثقة بين مقدمي الخدمة والمواطنين.

وزارة العمل السعودية سوق العمل فرص توظيف فرص عمل

