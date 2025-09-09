درجات وتنسيق 565 كلية ومعهدًا لطلاب الأدبي بالثانوية 2025

مكتب تنسيق القبول بالجامعات

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

وفيما يلي بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة الادبية نظام حديث لعام 2025:

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 299.5

ألسن كفر الشيخ 297.0

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 295.0

ألسن عين شمس 292.0

سياسة واقتصاد السويس 291.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 290.0

إعلام القاهرة 288.5

ألسن الفيوم 288.5

سياسة واقتصاد بني سويف 287.5

ألسن الغردقة 286.0

إعلام عين شمس 285.0

ألسن بني سويف 285.0

ألسن المنيا 283.5

إعلام المنوفية 282.0

ألسن سوهاج 282.0

ألسن أسوان 281.5

ألسن الأقصر 280.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 280.0

إعلام بني سويف 279.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278.5

إعلام جنوب الوادي 277.5

آثار القاهرة 274.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 274.5

آثار دمياط 274.0

آثار عين شمس 273.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 273.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273.0

حقوق بور سعيد 271.5

آثار الفيوم 271.5

آثار أسوان 269.5

آثار و لغات مطروح 269.0

آثار الأقصر 268.0

آثار جنوب الوادي 265.5

حقوق سوهاج 265.5

حقوق جنوب الوادي 264.0

آثار سوهاج 263.5

تربية الزقازيق 262.0

حقوق انتساب موجه سوهاج 261.5

تربية الإسكندرية 260.5

تربية عين شمس 260.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 258.5

آداب القاهرة 258.0

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 258.0

تربية المنصورة 257.0

تربية بور سعيد 256.0

فنون جميلة (فنون) حلوان 255.5

تربية بنها 255.5

تجارة القاهرة 254.5

تربية طنطا 254.5

تربية دمنهور 253.0

فنون جميلة (فنون) المنصورة 252.5

تجارة عين شمس 251.5

تجارة جنوب الوادي 251.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 251.5

آداب انتساب موجه القاهرة 251.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 251.0

آداب عين شمس 251.0

تجارة انتساب موجه القاهرة 250.0

تجارة و إدارة أعمال حلوان 249.5

حقوق أسوان 249.5

تجارة الإسكندرية 249.0

تربية كفر الشيخ 249.0

تربية المنيا 249.0

تجارة انتساب موجه عين شمس 248.0

آداب الإسكندرية 248.0

تجارة دمياط 248.0

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 247.0

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 247.0

آداب انتساب موجه عين شمس 247.0

تربية مطروح 247.0

حقوق كفرالشيخ 247.0

تجارة الزقازيق 246.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 246.5

تربية حلوان 245.5

آداب انتساب موجه الإسكندرية 245.0

آداب حلوان 244.5

تربية بنات عين شمس 244.0

تربية مدينة السادات 244.0

تربية السويس 244.0

تجارة بنها 243.5

آداب انتساب موجه حلوان 243.5

دار العلوم القاهرة 243.5

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 243.5

تربية دمياط 242.5

تجارة المنصورة 242.5

تربية الفيوم 242.0

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 242.0

حقوق المنيا 241.5

آداب بنها 241.5

تجارة انتساب موجه بنها 241.0

حقوق انتساب موجه أسوان 241.0

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 240.0

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 240.0

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 240.0

تجارة المنوفية بشبين الكوم 239.5

آداب انتساب موجه بنها 239.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 239.5

تربية الغردقة 239.5

تجارة أسوان 239.0

تجارة انتساب موجه دمياط 239.0

تجارة انتساب موجه الزقازيق 238.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 238.5

تربية أسوان 238.5

تجارة دمنهور 238.5

آداب و علوم إنسانية السويس 238.0

آداب بنات عين شمس 237.0

تربية بني سويف 237.0

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 237.0

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 236.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 236.5

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236.0

تجارة انتساب موجه دمنهور 236.0

تجارة انتساب موجه المنصورة 236.0

تجارة بني سويف 235.5

تجارة طنطا 235.5

تربية أسيوط 235.5

تجارة أسيوط 235.0

تجارة بور سعيد 235.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 235.0

تجارة السويس 234.5

تربية سوهاج 234.5

تجارة انتساب موجه أسوان 234.5

تربية الاقصر 234.0

تجارة كفر الشيخ 234.0

تجارة سوهاج 233.5

تربية الوادي الجديد 233.5

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 233.0

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 233.0

تجارة العريش 233.0

تجارة انتساب موجه طنطا 233.0

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 233.0

حقوق الفيوم 233.0

تجارة انتساب موجه السويس 232.5

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 232.5

تربية جنوب الوادي 232.5

تربية العريش 232.5

تجارة مدينة السادات 232.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 232.0

تجارة انتساب موجه بني سويف 232.0

تجارة انتساب موجه بور سعيد 232.0

تجارة انتساب موجه أسيوط 231.5

تجارة انتساب موجه العريش 231.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 231.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 231.0

تجارة انتساب موجه سوهاج 231.0

فنون جميلة (فنون) الأقصر 231.0

حقوق دمياط 230.5

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 230.5

تربية (طفولة) عين شمس 230.5

آداب الفيوم 230.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 230.0

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 229.0

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 228.5

آداب انتساب موجه الفيوم 228.5

آداب دمنهور 228.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 228.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 228.5

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 228.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 227.5

آداب انتساب موجه دمنهور 227.5

تربية (طفولة) الإسكندرية 227.5

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 227.5

تربية (طفولة) السويس 227.5

آداب المنصورة 227.0

آداب طنطا 227.0

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 227.0

آداب الزقازيق 227.0

آداب بور سعيد 226.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 226.5

حقوق القاهرة 226.0

آداب انتساب موجه الزقازيق 226.0

آداب انتساب موجه طنطا 226.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 225.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 225.5

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 225.5

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 225.5

آداب أسوان 225.5

آداب دمياط 225.0

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 225.0

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 225.0

آداب انتساب موجه المنصورة 225.0

آداب كفر الشيخ 224.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 224.5

آداب انتساب موجه أسوان 224.0

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 224.0

تربية طفولة مبكرة المنصورة 224.0

حقوق انتساب موجه القاهرة 224.0

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 224.0

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 224.0

تربية (طفولة) كفر الشيخ 223.5

آداب انتساب موجه دمياط 223.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 223.5

تربية (طفولة) طنطا 223.5

تربية طفولة مبكرة المنوفية 223.0

حقوق عين شمس 222.5

تربية طفولة مبكرة دمنهور 222.0

سياحة وفنادق الإسكندرية 221.0

حقوق انتساب موجه عين شمس 221.0

آداب العريش 220.5

آداب انتساب موجه العريش 219.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 217.0

تربية طفولة مبكرة القاهرة 216.5

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 216.0

آداب بني سويف 215.0

حقوق حلوان 215.0

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 215.0

حقوق انتساب موجه حلوان 214.5

تربية نوعية القاهرة 214.5

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 214.5

آداب انتساب موجه بني سويف 214.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 214.0

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 214.0

آداب أسيوط 213.5

دار العلوم الفيوم 212.5

حقوق بني سويف 212.5

حقوق بنها 212.0

حقوق أسيوط 212.0

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 212.0

حقوق انتساب موجه بني سويف 211.5

حقوق انتساب موجه بنها 211.0

آداب انتساب موجه أسيوط 211.0

تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر 209.5

آداب المنيا 209.5

آداب انتساب موجه المنيا 209.0

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 209.0

آداب الوادي الجديد 207.5

حقوق انتساب موجه أسيوط 207.5

تربية (طفولة) الغردقة 207.5

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 207.0

تربية نوعية عين شمس 206.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 206.5

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 205.0

حقوق المنوفية بشبين الكوم 205.0

حقوق الزقازيق 205.0

حقوق الإسكندرية 205.0

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 205.0

آداب جنوب الوادي 205.0

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 204.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 204.0

حقوق انتساب موجه الزقازيق 204.0

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 204.0

آداب سوهاج 204.0

تربية نوعية الإسكندرية 204.0

حقوق طنطا 203.5

حقوق المنصورة 203.5

آداب انتساب موجه سوهاج 203.5

تربية طفولة مبكرة الفيوم 203.0

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 203.0

حقوق انتساب موجه المنصورة 202.5

حقوق انتساب موجه طنطا 202.5

حقوق مدينة السادات 202.0

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 201.5

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 201.0

دار العلوم انتساب موجه المنيا 200.5

دار العلوم المنيا 200.5

تربية شعبة تربية فنية السويس 200.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 200.0

تربية طفولة مبكرة أسيوط 200.0

دار العلوم انتساب موجه أسوان 199.5

تربية نوعية طنطا 199.0

دار العلوم أسوان 199.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 199.0

تربية طفولة مبكرة مطروح 198.5

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 197.5

تربية (طفولة) سوهاج 197.5

تربية نوعية المنصورة 197.0

خدمة اجتماعية حلوان 197.0

تربية طفولة مبكرة بني سويف 197.0

تربية نوعية بنها 197.0

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية 197.0

تربية نوعية كفر الشيخ 196.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 196.5

تربية طفولة مبكرة المنيا 196.5

تربية نوعية الزقازيق 195.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 195.0

تربية (طفولة) جنوب الوادي 195.0

تربية نوعية الفيوم 194.5

تربية (طفولة) أسوان 194.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 194.0

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 193.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بنها 193.5

تربية (طفولة) العريش 193.5

تربية (طفولة) الوادي الجديد 193.0

تربية نوعية المنوفية بأشمون 192.5

سياحة وفنادق مدينة السادات 192.0

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 192.0

سياحة وفنادق الفيوم 192.0

سياحة وفنادق المنصورة 192.0

سياحه وفنادق الاقصر 192.0

سياحة وفنادق المنيا 192.0

سياحة وفنادق مطروح 192.0

سياحة وفنادق بني سويف 192.0

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 192.0

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 191.5

أقتصاد منزلى حلوان 191.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة 191.0

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 190.0

تربية نوعية بور سعيد 190.0

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 190.0

سياحة وفنادق الغردقة 190.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 189.5

تربية نوعية أسيوط 189.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 189.0

تربية نوعية دمياط 188.5

العالي للغات 6 اكتوبر 188.5

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 188.5

تربية نوعية مطروح 188.0

تربية نوعية المنيا 187.5

تربية نوعية أسوان 187.5

الفني لترميم الآثار بالاقصر 187.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 187.0

خدمة اجتماعية الفيوم 186.5

تربية نوعية جنوب الوادي 186.5

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 186.5

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 186.5

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 186.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بنها 185.5

تربية نوعية سوهاج 185.5

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 185.0

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 185.0

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 185.0

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 185.0

أقتصاد منزلى العريش 184.0

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 184.0

العالي خدمه اجتماعيه بنها 184.0

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 183.5

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 183.5

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 183.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 183.0

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 183.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 182.5

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 182.0

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 182.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنوفية بشبين الكوم 181.5

العالي للغات بمصر جديده 181.5

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 181.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 180.5

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 180.5

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 180.5

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 180.0

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 180.0

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 180.0

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 179.5

خدمة اجتماعية أسوان 179.5

خدمة اجتماعية أسيوط 179.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 179.0

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 179.0

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 178.5

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 178.5

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 178.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم 178.0

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 178.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 178.0

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 178.0

العالي ترميم الآثار بأبي قير 178.0

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 178.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 177.5

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 177.5

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 177.5

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 177.5

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 177.0

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 176.5

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 176.5

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 176.5

الفراعنة العالي إدارة أعمال 176.5

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 176.5

الفني للفنادق الاسكندريه 176.0

الفني التجارى باسوان 176.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط 176.0

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 176.0

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 175.5

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 175.5

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 175.5

الفني التجارى بالزقازيق 175.5

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 175.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا 175.0

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 175.0

نظم معلومات ادارية قطاميه 175.0

الفني التجارى بالروضه 175.0

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 174.5

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 174.5

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 174.5

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 174.5

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 174.5

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 174.5

ع.دولى اعلام مدينةالشروق 174.5

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 174.5

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 174.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 174.0

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 174.0

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 174.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 173.5

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 173.5

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 173.5

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 173.5

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 173.5

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 173.5

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 173.0

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 173.0

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 173.0

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 173.0

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 173.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 173.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 172.5

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 172.5

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 172.0

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 172.0

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 172.0

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 172.0

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 172.0

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 171.5

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 171.0

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 171.0

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 171.0

الفني التجارى بالمنصوره 171.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 170.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق 170.5

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 170.0

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا 170.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 170.0

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 170.0

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 169.5

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 169.5

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 169.0

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 169.0

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 169.0

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 168.5

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 168.0

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 168.0

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 168.0

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 168.0

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 168.0

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 168.0

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 167.5

الفني التجارى بطنطا 167.5

الفني التجارى بالمطريه 167.5

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 167.0

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 167.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا 167.0

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 167.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 166.5

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 166.5

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 166.5

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 166.0

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 166.0

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 166.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان 165.5

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 165.5

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 165.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 165.0

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 165.0

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 165.0

الفني التجارى باسيوط 165.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 164.5

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 164.5

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 164.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية 164.5

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 164.0

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 164.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 164.0

الفني التجارى ببنها 164.0

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 164.0

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 164.0

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 163.5

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 163.5

الفني التجارى بشبرا 163.5

الفني التجارى بالاسكندريه 163.0

العالي خدمه إجتماعيه اسوان 163.0

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 163.0

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 162.5

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 162.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 162.0

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 162.0

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 162.0

الفني التجارى بالعريش 162.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 161.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الفيوم 161.0

الفني التجارى ببور سعيد 161.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 161.0

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 161.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية 160.0

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 160.0

العالي سياحة وفنادق الغردقة 160.0

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 160.0

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 160.0

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان 160.0

الفني التجارى بقويسنا 160.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 160.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 160.0

دراسات نوعيه العريش 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية 160.0

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 160.0

تربية موسيقية حلوان 160.0

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة 160.0

تربية فنية حلوان بالزمالك 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد 160.0

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 160.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 160.0

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 160.0

المعهد العالي للغات بالمنصورة 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 160.0

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 160.0

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس 160.0

ش.مطاعم فني سياحة قنا 160.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 160.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد 160.0

تربية فنية المنيا 160.0

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 160.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف 160.0

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 160.0

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 160.0

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 160.0

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 160.0

المعهد العالى للغات بأسوان 160.0

الفني للفنادق المطريه 160.0

الفني للفنادق بور سعيد 160.0

الفني للفنادق قنا 160.0

الفني التجارى بسوهاج 160.0

الفني التجارى بقنا 160.0

الفني التجارى بالمحله الكبرى 160.0

الفني التجارى بدمياط 160.0

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 160.0

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق 160.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 160.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 160.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 160.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 160.0

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 160.0

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 160.0

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 160.0

معهد المنيا العالى للغات 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات مدينة السادات 160.0

