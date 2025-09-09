تنسيق المرحلة الثالثة.. 50% نسبة القبول بـ 146 كلية ومعهدًا

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني هنا

وفيما يلي قائمة لطلاب الثانوية العامة نظام حديث تضم كليات ومعاهد بحد أدنى تنسيق 50%.

تربية فنية حلوان بالزمالك 160.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش 160.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 160.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة 160.0

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي 160.0

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي 160.0

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 160.0

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 160.0

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 160.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 160.0

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 160.0

ك.ت. فني صناعى المطريه 160.0

ك.ت. فني صناعى الصحافه 160.0

ك.ت. فني صناعى اسكندرية 160.0

ك.ت. فني صناعى الزقازيق 160.0

ك.ت. فني صناعى اسوان 160.0

ك.ت. فني صناعى قويسنا 160.0

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 160.0

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 160.0

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 160.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ 160.0

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 160.0

تربية موسيقية حلوان 160.0

الفني التجارى بشبرا 160.0

الفني التجارى بالمطريه 160.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 160.0

الفني التجارى بالاسكندريه 160.0

الفني التجارى بطنطا 160.0

الفني التجارى بقويسنا 160.0

الفني التجارى ببنها 160.0

الفني التجارى بالمنصوره 160.0

الفني التجارى ببور سعيد 160.0

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 160.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 160.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 160.0

دراسات نوعيه العريش 160.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 160.0

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 160.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 160.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 160.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 160.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق 160.0

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 160.0

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 160.0

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 160.0

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 160.0

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 160.0

الفني التجارى باسيوط 160.0

الفني التجارى بالزقازيق 160.0

الفني التجارى بسوهاج 160.0

الفني التجارى بقنا 160.0

الفني التجارى بالمحله الكبرى 160.0

الفني التجارى بالعريش 160.0

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 160.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 160.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 160.0

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 160.0

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 160.0

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 160.0

الفني التجارى بدمياط 160.0

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا 160.0

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 160.0

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح 160.0

العالي سياحة وفنادق الغردقة 160.0

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 160.0

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 160.0

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 160.0

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد 160.0

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 160.0

ك.ت. فني صناعى شبرا 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان 160.0

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 160.0

ك.ت. فني صناعى بنها 160.0

ك.ت. فني صناعى سوهاج 160.0

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 160.0

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 160.0

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 160.0

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 160.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد 160.0

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة 160.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 160.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 160.0

ش.مطاعم فني سياحة قنا 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس 160.0

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 160.0

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 160.0

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 160.0

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 160.0

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 160.0

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف 160.0

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 160.0

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا 160.0

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 160.0

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 160.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 160.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 160.0

العالي خدمه إجتماعيه اسوان 160.0

المعهد العالى للغات بأسوان 160.0

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 160.0

ع.دولى اعلام مدينةالشروق 160.0

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف 160.0

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 160.0

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 160.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 160.0

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 160.0

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 160.0

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات 160.0

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 160.0

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 160.0

ك.ت. فني صناعى قنا 160.0

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 160.0

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 160.0

الفني للفنادق المطريه 160.0

الفني للفنادق بور سعيد 160.0

الفني للفنادق قنا 160.0

الفني للفنادق الاسكندريه 160.0

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 160.0

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 160.0

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 160.0

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 160.0

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 160.0

اقرأ أيضا:

شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام

إعلان نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية 2025.. رابط سريع

وظائف "المحطات النووية".. تفاصيل التخصصات المطلوبة وشروط التقديم