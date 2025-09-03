الدكتور هشام زايد مديرا لمستشفى المنيل التخصصي قصر العيني

كتب- عمر صبري:

هنأ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، الدكتور هشام زايد، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب قصر العيني، بمناسبة صدور قرار تعيينه قائمًا بأعمال مدير مستشفى المنيل الجامعي التخصصي.

ووجه عميد الكلية في الوقت ذاته خالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد عبد المجيد على ما قدمه من جهد كبير وعطاء مخلص أثناء فترة إدارته للمستشفى، وما حققه خلالها من خطوات ملموسة في تطوير العمل الطبي والخدمي.

وأشاد صلاح بمسيرة الدكتور هشام العلمية وجهوده المتميزة في خدمة المرضى والعمل الطبي داخل قصر العيني، مؤكداً أن هذا التكليف يأتي تقديراً لعطائه المتواصل وإسهاماته البارزة في تطوير التخصص الذي ينتمي إليه.

كما أعرب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات عن ثقته في قدرة الدكتور هشام زايد على قيادة مستشفى المنيل التخصصي بكفاءة عالية، ودعم فرق العمل لتحقيق مزيد من التطوير والارتقاء بالأداء الطبي والخدمي، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد، ومجدداً الثناء على إسهامات الدكتور محمد عبد المجيد التي أسهمت في تعزيز مكانة المستشفى كصرح طبي رائد.

