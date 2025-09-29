نائب رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفدًا صينيًا لتعزيز

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمكتبه، وفدًا من جامعة نورث ويست الصينية برئاسة الدكتور وانج زانرين، لبحث سبل توسيع التعاون بين الجامعتين في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

حضر اللقاء، الدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، والدكتورة هايدي بيومي المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة الصاوي الصاوي أحمد منسق العلاقات الصينية المصرية.

وناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغات، بالإضافة إلى الإعداد لتنظيم منتدى "الحضارات" المشترك بين الجامعتين.

وفي كلمته، رحب الدكتور محمود السعيد، برئيس الوفد الصيني ومرافقيه، ناقلًا تحيات الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، ومؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين وامتلاكهما حضارتين عريقتين على مستوى العالم.

كما أعرب عن تطلع جامعة القاهرة لتوسيع أطر التعاون مع جامعة نورث ويست، لاسيما في العلوم الإنسانية والاجتماعية وربطها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في ضوء إطلاق الجامعة استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى حرص جامعة القاهرة على توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الثقافات والخبرات الأكاديمية، بما يسهم في تعزيز مكانتها بالتصنيفات العالمية.

وأوضح أن غالبية الطلاب الصينيين الدارسين بالجامعة يركزون على تعلم اللغة العربية من خلال كلية الآداب ومعهد كونفوشيوس، لافتًا إلى دور كليتي الدراسات العليا للتربية ورياض الأطفال في إعداد كوادر متميزة من المعلمين.

من جانبه، أعرب الدكتور وانج زانرين عن سعادته بزيارة جامعة القاهرة، مؤكدًا التقارب الكبير بين الثقافتين المصرية والصينية وامتلاكهما حضارات عريقة.

كما استعرض تاريخ جامعة نورث ويست الممتد لأكثر من مئة عام، مشيرًا إلى اهتمامها بتأهيل المعلمين، ومتطلعًا لتعزيز التعاون مع جامعة القاهرة في مجالات العلوم الاجتماعية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنظيم منتدى دولي مشترك للحضارات.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع والهدايا التذكارية، أعقبها جولة للوفد الصيني داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "حماة الوطن" يعقد مؤتمره العام لاختيار رئيس جديد

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا

أجواء خريفة والقاهرة تسجل 33 درجة.. تعرف على تفاصيل طقس الإثنين