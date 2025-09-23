إعلان

ساعات أخيرة لغلق باب التقديم الإلكتروني لطلاب مدارس التكنولوجيا

كتب- عمر صبري:

03:59 م 23/09/2025

وزارة التعليم العالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥، هو الموعد النهائي للتقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس WE ومدرسة تكنولوجيا المعلومات، للالتحاق بالجامعات التكنولوجية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وأوضحت الوزارة أن باب التسجيل مفتوح عبر المنصة الإلكترونية: هنا

ويستطيع الطلاب تسجيل ما يصل إلى ١٢ رغبة، وفقًا للقواعد المعلنة، على أن يتم القبول طبقًا لترتيب الرغبات والمجموع، وحتى استكمال نسبة ٥٪ من إجمالي الأعداد المقررة بكل جامعة تكنولوجية.

اقرأ أيضا:

صور- مصر وتركيا تنفذان التدريب البحري المشترك "بحر الصداقة – 2025"

ستانفورد تُدرج 13 عالمًا من "بحوث الصحراء" و"البحوث الزراعية" ضمن أفضل العلماء عالميًا

أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم العالي طلاب مدارس التكنولوجيا مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس we مدرسة تكنولوجيا المعلومات الالتحاق بالجامعات التكنولوجية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026