ساعات أخيرة لغلق باب التقديم الإلكتروني لطلاب مدارس التكنولوجيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥، هو الموعد النهائي للتقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس WE ومدرسة تكنولوجيا المعلومات، للالتحاق بالجامعات التكنولوجية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وأوضحت الوزارة أن باب التسجيل مفتوح عبر المنصة الإلكترونية: هنا

ويستطيع الطلاب تسجيل ما يصل إلى ١٢ رغبة، وفقًا للقواعد المعلنة، على أن يتم القبول طبقًا لترتيب الرغبات والمجموع، وحتى استكمال نسبة ٥٪ من إجمالي الأعداد المقررة بكل جامعة تكنولوجية.

