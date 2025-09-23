سيدة سنغافورة الأولى تزور حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة

كتب- عمر صبري:

رحّبت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بسيدة سنغافورة الأولى جين إيتوجي شانموجاراتنام والوفد المرافق لها في زيارة خاصة لحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقبالها الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة هالة السعيد، مستشارة الجامعة، والدكتورة هانيا شلقامي، الأستاذ المشارك في مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة.



علق الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة الأمريكية للشئون الأكاديمية، على هذه الزيارة قائلاً: "تتشرف الجامعة الأمريكية بالقاهرة باستضافة السيدة إيتوجي، والوفد المرافق لها.



وأضاف: نفخر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتقديم منظور عالمي لطلابنا، سواء داخل أو خارج قاعات الدراسة، مما يُهيئهم ليصبحوا قادةً التغيير في مجتمعاتهم وفي جميع أنحاء العالم.



خلال الزيارة، قام الوفد بجولة في مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، حيث زاروا معرض بعنوان "التنقيب في المكتبة: معرض لطلاب الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في الممارسات التنظيمية".



كما قام الوفد بجولة في قاعة كريزويل التي تضم مجموعة متميزة من المخطوطات العربية والكتب النادرة والمجلات التاريخية والخرائط والمواد الأرشيفية.