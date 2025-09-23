118 عالماً من جامعة القاهرة ضمن قائمة ستانفورد 2025



حققت جامعة القاهرة إنجازًا عالميًا جديدًا بإدراج 118 عالِمًا وباحثًا من الجامعة في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية، ضمن أفضل 2% من علماء العالم، من بين 160 ألف عالم يمثلون 149 دولة. جاء ذلك في التخصصات الأكثر استشهادًا دوليًا، والتي شملت 22 تخصصًا علميًا و176 تخصصًا فرعيًا.



وهنأ الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، العلماء المدرجين بالقائمة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة البحثية المرموقة للجامعة، ويبرهن على ريادة علمائها وقدرتهم على إنتاج معرفة مؤثرة تسهم في تطوير العلوم وتلبية احتياجات التنمية. وأضاف أن وجود هذا العدد الكبير من علماء الجامعة في قائمة ستانفورد يمثل مصدر فخر واعتزاز للمجتمع الجامعي، وحافزًا قويًا لمواصلة التميز.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن إدراج 118 عالمًا من جامعة القاهرة يمثل شهادة دولية على تميز جهود الباحثين والتزامهم بأعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن نتائج التصنيف شملت قائمتين: الأولى لمجمل السنوات من 2013 – 2024، والثانية لقائمة العام الأخير 2024. وأوضح أن جامعة القاهرة ظهرت في الإصدار الأخير بإجمالي 118 عالمًا بالقائمتين، من بينهم 48 أشاروا مباشرة إلى انتمائهم لجامعة القاهرة، والباقي اكتفوا بذكر الكلية فقط، وذلك من بين 1106 علماء مصريين مدرجين بنسبة 10.66%.



وأكد السعيد أن هذا المؤشر يعكس حجم الدعم الذي تقدمه الجامعة لهيئة التدريس والباحثين، من خلال التوسع في مجالات الإبداع والابتكار، وزيادة الشراكات الدولية، وتوفير الإمكانيات البحثية المتطورة، ما ينعكس على ارتفاع معدلات النشر في الدوريات العلمية المرموقة وتعزيز مكانة الجامعة عالميًا.



واعتمدت جامعة ستانفورد في إعداد تقريرها على قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمي Elsevier، باحتساب مؤشرات عدة، أبرزها حجم النشر الدولي، عدد الاستشهادات، معامل H، التأليف المشترك، والمؤشر المركب للاقتباس.