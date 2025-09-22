إعلان

إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

كتب : مصراوي

10:59 م 22/09/2025

تقليل الاغتراب

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية لعام 2025.

وينكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت اضغط هنا.

وبذلك يمكن للطلاب الحاصلين على بطاقات ترشيحي التوجه إلى الجامعات الحكومية.

