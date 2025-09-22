إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

تابعنا على

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية لعام 2025.

وينكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت اضغط هنا.

وبذلك يمكن للطلاب الحاصلين على بطاقات ترشيحي التوجه إلى الجامعات الحكومية.

اقرأ أيضاً:

انطلاق الدراسة اليوم في 12 محافظة

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025