5 تواريخ مهمة في أجندة الدراسة بالجامعات والمعاهد 2025- 2026

كتب- عمر صبري:

نشر المجلسُ الأعلى للجامعات الخريطةَ الزمنيةَ للعام الدراسي الجديد 2025- 2026 محملةً بالتفاصيل كاملةً، محددًا5 تواريخ مهمة على مدار العام الجامعي بتفاصيل كاملة.

وننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025- 2026 في ما يلي:

20 سبتمبر: بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد.

1 يناير: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

24 يناير: بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

7 فبراير: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

21 مايو: نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، والذي انطلق السبت 20 سبتمبر 2025، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر، حسب كل كلية.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة15 أسبوعًا، تنتهي الخميس1 يناير 2026، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت3 يناير 2026، وتنتهي الخميس 22 يناير 2026.

وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت7 فبراير 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة15 أسبوعًا، تنتهي الخميس21 مايو 2026.

وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهرَي مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

رابط الخريطة الزمنية؛ اضغط هنا

