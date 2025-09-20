أسيوط - محمود عجمي:

شهد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، صباح اليوم السبت، مراسم تحية العلم أمام المبنى الإداري بمقر الجامعة الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة.



وأتى ذلك في مستهل احتفالية الجامعة بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسط حضور واسع من القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الجدد والقدامى.

شارك في الفعالية عدد من قيادات الجامعة، من بينهم: الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد أحمد شلبي نائب رئيس جامعة أسيوط السابق وعضو مجلس الأمناء، والدكتور محمد سيد رئيس جامعة سوهاج السابق وعضو مجلس الأمناء، إلى جانب الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرين عبد الغفار منسق برامج كلية الألسن واللغات التطبيقية، ومصطفى حسن أمين عام الجامعة. وقد نظم الفعالية اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب وأسرة "طلاب من أجل مصر".

وأعرب الدكتور المنشاوي عن سعادته بمشاركة الطلاب في أول أيام العام الدراسي، مؤكدًا أن تحية العلم تمثل رمزًا للانتماء والولاء وتجديدًا للعهد على العمل من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن تزامن بدء الدراسة مع اقتراب ذكرى انتصارات أكتوبر يضفي على المناسبة بعدًا وطنيًا يعزز من روح التضحية والإصرار لدى الطلاب.

وأضاف أن انطلاق الدراسة اليوم يعد ثمرة لمشروع وطني كبير أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يؤمن بأن الجامعات الأهلية تمثل نقلة نوعية في التعليم العالي، وتعد إحدى ركائز الجمهورية الجديدة، بما توفره من تعليم عصري يواكب التطورات العالمية ويؤهل الشباب للمنافسة محليًا ودوليًا.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعات الأهلية، وعلى رأسها جامعة أسيوط الأهلية، أصبحت ركيزة أساسية لتطوير التعليم الجامعي، ومجالًا للابتكار والبحث العلمي، وبوابة لإعداد أجيال قادرة على استشراف المستقبل وصناعة التنمية المستدامة.

ووجّه المنشاوي رسالة مباشرة للطلاب قائلاً: "أنتم جوهر هذا المشروع وهدفه الأسمى، فبكم تكتمل الرسالة، وبإبداعكم ينجح البناء. اجعلوا من هذا العام بداية جادة مليئة بالطموح، وتمسكوا بالعلم كرسالة ومسؤولية، وكونوا قدوة في الاجتهاد والانضباط والمشاركة الفاعلة، فأنتم الأمل الذي نراهن عليه لبناء الجمهورية الجديدة."

من جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن أن الجامعة تستهل عامها الدراسي برؤية واضحة لإعداد جيل واعٍ ومتميز، مشددًا على أهمية الإخلاص في العمل، والتسلح بالعلم والإيمان، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات.

وأشار إلى أن الجامعة توفر مظلة تأمينية طبية تصل قيمتها إلى 40 ألف جنيه سنويًا لكل طالب، بإجمالي 160 ألف جنيه على مدار سنوات الدراسة، إلى جانب تنظيم زيارات قومية مثل زيارة المتحف المصري لتعزيز الهوية الوطنية.

وفيما يخص أعمال التطوير، كشف الدكتور نوبي عن تجهيز 14 معملًا حديثًا مزودًا بأكثر من 300 جهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى إنشاء 4 معامل متخصصة للحاسبات والمعلومات، بما يلبي احتياجات العملية التعليمية والبحثية وفق أحدث المعايير.