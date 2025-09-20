رئيس جامعة القاهرة يوجه 6 رسائل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب

كتب- عمر فارس:

وجّه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، 6 رسائل إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة بدء العام الجامعي 2025/2026، حملت معاني التهنئة والدعوة إلى العمل والاجتهاد، وجاءت على النحو التالي:

1- أعرب عن سعادته بانطلاق العام الدراسي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا حافلًا بالخير والعطاء والنجاح لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

2- وجّه أطيب الأمنيات لأساتذة الجامعة والعاملين بها، مؤكدًا تقديره لدورهم في خدمة الجامعة العريقة وتعزيز رسالتها الوطنية والإنسانية.

3- خص الطلاب بدعواته بأن يكون العام الدراسي الجديد محطة فارقة في حياتهم العلمية والشخصية، وأن يشهد المزيد من الجد والاجتهاد وتحقيق الطموحات.

4- رحّب بالطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة، داعيًا إياهم لاستثمار سنوات الدراسة في التحصيل العلمي، وتنمية المهارات، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة، ليكونوا امتدادًا لمسيرة الجامعة في إعداد القادة ورواد الفكر والمعرفة.

5- أشار إلى أن هذا العام يتزامن مع الانطلاقة الرسمية لجامعة القاهرة الأهلية، باعتبارها صرحًا أكاديميًا جديدًا يضاف إلى مسيرة الجامعة الأم في الريادة وتوسيع آفاق التعليم والبحث العلمي وفق أحدث النظم العالمية.

6- دعا أسرة الجامعة جميعًا إلى أن تكون بداية العام الجامعي الجديد انطلاقة متجددة نحو العمل الجاد والتميز، مؤكدًا أن كل جهد مبذول يضاف إلى رصيد الإنجازات التي تجعل من جامعة القاهرة منارة للعلم والريادة.

