كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يحق للطالب دخول التنسيق الإلكتروني هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي.

وقالت الوزارة إن التنسيق الإلكتروني يقتصر على طلاب العام الدراسي الحالي الحاصلين على الثانوية العامة من العام المدرسي 2024 - 2025.

اقرأ أيضاً:

ما مصير أعمال السنة في الثانوية العامة و"البكالوريا"؟.. التعليم توضح

تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني 2025