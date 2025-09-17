8 معلومات عن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية

كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وكذلك توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران وجامعات المدرسة الدولية للهندسة المعمارية في غرونوبل بفرنسا، وكلية الهندسة المعمارية بجامعة سابينزا في روما بايطاليا، ومعهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية جامعة إيراسموس روتردام بهولندا، وذلك أمس، حيث تم تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران وفيما يلي 8 معلومات عن الأكاديمية:

1- تأسيس مركز تنوير محوري بجمهورية مصر العربية يعمل كقوة دافعة.

2- تحقيق قفزة نوعية في التعليم والتعلم في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، بهدف ربط التخصصات والاهتمامات المختلفة في المجالات ذات الصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

3- تعزيز وإثراء سوق العمل من خلال توفير مهندسين معماريين ومخططين حضريين مؤهلين تأهيلاً عاليًا وفق أحدث المعايير الدولية.

4- تطوير مهارات وكفاءات المهنيين الحاليين في مجال العمارة والتخطيط الحضري في سوق العمل.

5- شهادات متخصصة ومعتمدة دوليًا.

6- تعزيز التعاون المحلي بين المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل مصر بالشراكة مع شركاء دوليين.

7- يحصل الخريج على الدرجات العلمية المزدوجة (شهادات تخصصية بعد التخرج).

8- تخصصات (تكنولوجيا البناء - البيئة الخضراء - الإسكان - العقارات - التراث والترميم - العمارة الرقمية - البيئة - مخطط حضري - الاقتصاد الحضري - تنسيق موقع).

