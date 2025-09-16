أسيوط - محمود عجمي:

تواصل جامعة أسيوط تنفيذ إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين بكلياتها ومعاهدها المختلفة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك بمجمع صالات الامتحانات داخل الحرم الجامعي، حتى الثاني من أكتوبر المقبل، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، طوال أيام الأسبوع باستثناء الإجازات الرسمية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تتابع عن كثب سير أعمال الكشف الطبي لضمان انتظامها وسهولة إجرائها، باعتبارها خطوة أساسية لاستكمال إجراءات القيد والالتحاق بالكليات.

وأشار المنشاوي إلى حرص الجامعة على تيسير الإجراءات من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني للرسوم، في إطار التحول الرقمي، إلى جانب تقسيم طلاب الكليات ذات الكثافة العددية إلى مجموعات لتفادي التكدس، وتوفير أطقم طبية متخصصة ذات كفاءة عالية.

وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة انتظام أعمال الكشف الطبي، حيث تابع توقيع الكشف على طلاب كلية التجارة الجدد. وشدد خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالنظام والتعليمات داخل وخارج قاعات الكشف، مشيدًا بجهود فرق العمل من الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإدارة اتحاد الطلاب، وأسرة "طلاب من أجل مصر"، إلى جانب الأطقم الطبية والإدارية المشاركة.

وشارك في الجولة كل من: الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد عدوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة شريت، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام رعاية الطلاب، وعبد القادر مهران، أمين عام الكلية، وطارق شريت، مدير رعاية الطلاب بالكلية، والدكتور رضا أبو الفتوح، مدير إدارة الطب الوقائي

ويُجرى الكشف الطبي وفق الجدول التالي:

- 17 سبتمبر: كلية التربية الرياضية

- 18 و21 سبتمبر: كلية الآداب

- 22 سبتمبر: كلية الزراعة وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية

- 23 سبتمبر: كلية التمريض

- 24 سبتمبر: كلية التربية النوعية

- 25 و28 سبتمبر: كلية الخدمة الاجتماعية

- 29 سبتمبر: المعهد الفني للتمريض

- 30 سبتمبر و1 و2 أكتوبر: للطلاب المتخلفين عن المواعيد المحددة

ويتضمن الكشف الطبي المرور على عدد من العيادات المتخصصة في مختلف التخصصات الطبية، لضمان سلامة الطلاب واستكمال إجراءات قيدهم بالكليات.