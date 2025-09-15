صدور 8 قرارات جمهورية بتعيين عمداء في 7 جامعات حكومية

كتب - عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

* الدكتور إيهاب علي الحنفي إسماعيل، عميدًا لكلية الطب بجامعة بورسعيد.

* الدكتور رمضان أحمد عبدالفتاح الدوماني، عميدًا كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ.

* الدكتور أحمد صابر إبراهيم سيد أحمد الفيومي، عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة المنوفية.

* الدكتور محمد عبدالنعيم عبداللطيف البسكاوي، عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة مطروح.

* الدكتور عيد أحمد أبوبكر مصطفى، عميدًا لكلية التجارة بجامعة بني سويف.

* الدكتورة غادة محمد محمد الصياد، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط.

* الدكتور وائل محمد أحمد عبدالوهاب، عميدًا لكلية التجارة بجامعة دمياط.

* الدكتور علاء محمد أحمد عطية، عميدًا لكلية الطب بجامعة أسيوط.

