

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين، بما يخدم أولويات التعليم العالي والبحث العلمي.

تناول اللقاء استعراض البرامج البينية والبحوث التطبيقية ومجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع في الأنشطة المجتمعية وتبادل الخبرات. وأكد الجانبان حرصهما على إقامة شراكات استراتيجية تدعم الاقتصاد المعرفي وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء تبادل الدروع التذكارية، تعبيرًا عن عمق العلاقات الأكاديمية والبحثية، والتطلع لتوسيع آفاق التعاون بين الجامعة والأكاديمية.

