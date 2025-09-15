إعلان

اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات للعام الجامعي الجديد بجامعة الأقصر الأهلية

11:44 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
الأقصر - محمد محروس:

عقدت جامعة الأقصر الأهلية، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة استعدادًا لانطلاق العام الجامعي الجديد.

وتناول الاجتماع استعراض نتائج قبول الطلاب بالمدن الجامعية وخدمات التغذية وتكلفتها، إلى جانب التحضير لحفل استقبال الطلبة الجدد، وكذلك حفل افتتاح الجامعة الأهلية المرتقب.

كما ناقش الحضور إعداد الجداول الدراسية تمهيدًا لإعلانها للطلاب، وتقديم عرض تفصيلي عن البرامج الدراسية خلال يوم استقبال الطلاب الجدد، إضافة إلى تحديد مواعيد المقابلات الشخصية لطلاب كلية السياحة والآثار وإجراءات الكشف الطبي لكافة المقبولين.

وشمل الاجتماع كذلك استعراض خطة الأنشطة الطلابية على مدار العام، فضلًا عن مناقشة الأمور التنظيمية المرتبطة بسير العملية التعليمية وضمان انتظامها.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل أن هذه التحضيرات تأتي في إطار حرص الجامعة الأهلية على توفير بيئة تعليمية متميزة لطلابها، وضمان انطلاقة قوية للعام الجامعي الجديد مليئة بالأنشطة والفعاليات.

اجتماع موسع مناقشة الاستعدادات العام الجامعي الجديد جامعة الأقصر الأهلية
