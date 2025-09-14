كتب- عمر صبري:

شاركت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "شئون الألكسو" في أعمال الدورة غير العادية (15) للمجلس التنفيذي والدورة (8) للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وذلك خلال الفترة 12-13 سبتمبر 2025، بمقر المنظمة في تونس؛ بهدف تعيين كوادر جديدة لوظائف منظمة الألكسو.

ترأس وفد مصر خلال أعمال الدورتين الاستثنائيتين السفير باسم حسن رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في تونس نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الذي فوض سيادته للحضور وذلك في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الخارجية في إدارة الملفات المشتركة؛ وبمشاركة رانيا حميد نائب السفير المصري في تونس، والمستشار أسامة شكري؛ والدكتورة سميه متولي، مساعد الأمين العام لشئون الألكسو باللجنة الوطنية المصرية.

وعلى هامش انعقاد أعمال الدورة غير العادية (15) للمجلس التنفيذي للألكسو؛ شاركت اللجنة الوطنية المصرية لشئون الألكسو في اليوم الإعلامي للجنة لمتابعة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية للدول في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطواريء؛ والتي انعقدت في 12 سبتمبر 2025 بمقر المنظمة في تونس.

مثل اللجنة الوطنية المصرية في هذا اللقاء الدكتورة سميه السيد، مساعد الأمين العام لشئون الألكسو، وفي مستهل كلمتها نقلت تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم وتمنياتهم لأعمال الاجتماعات بالتوفيق والنجاح، كما قدمت كل من السودان، واليمن وفلسطين تقريراً وإحصائيات ومرئيات عن الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية منذ بداية النزاعات حتى الآن؛ ثم عرضت كل من مصر والأردن رؤيتهما حول سبل تحسين الأوضاع في حالات النزاعات والكوارث.

كما استعرضت مقترح اللجنة الوطنية المصرية حول "جاهزية ومرونة التعليم العالي في الدول العربية للأزمات والكوارث"، وعناصره الثلاثة: إصدار تقرير عربي سنوي يرصد جاهزية، ومرونة نظم التعليم العالي في الدول العربية في حال وقوع أزمات أو كوارث، وكذا التعاون العربي حول توحيد نظم تعلم موحدة عربياً ومعتمدة من الجامعات العربية في حالة الأزمات والكوارث؛ إضافة إلى تطوير أنظمة تقديم خدمة تعليم دون الحاجة إلى شبكة الإنترنت.

جدير بالذكر أن المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في دورته (27 ) الذي عقد بمدينة جدة في 17 مايو 2024 ، كان قد أصدر قراراً ينص على إدراج بند دائم حول الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية للدول في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ على جدول أعمال المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، وخلال أعمال الدورة العادية (123) للمجلس التنفيذي التي انعقدت في مايو 2025، صدر قرار المجلس التنفيذي بتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض برئاسة الجمهورية اللبنانية وعضوية كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية وجمهورية الصومال الفيديرالية ودولة فلسطين ودولة قطر ودولة ليبيا وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية؛ وفي الدورة ذاتها صدر قرار المجلس التنفيذي بالموافقة على إدراج مقترح مصر حول "جاهزية التعليم العالي للأزمات" ضمن جدول أعمال لجنة متابعة الأوضاع في الدول المتأثرة بالنزاعات والكوارث.

