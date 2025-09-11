بعثة صينية تزور وكالة الفضاء المصرية للتعاون في إطلاق الأقمار الصناعية

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وفدًا دبلوماسيًا من البعثة الصينية لدى الاتحاد الإفريقي، في زيارة رسمية هدفت إلى بحث سبل التعاون العلمي والتقني بين الجانبين في مجالات الفضاء.

تناول اللقاء، وفق بيان الوكالة، مناقشات موسعة حول فرص التعاون المشترك في مجال إطلاق الأقمار الصناعية، وتبادل الخبرات، وتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية المتخصصة في علوم الفضاء.

واستعرض الوفد الصيني، أبرز إنجازات وكالة الفضاء المصرية وخططها المستقبلية لدعم الابتكار الفضائي على مستوى القارة الإفريقية.

وأعرب الدكتور ماجد إسماعيل، عن سعادته بهذه الزيارة، مشددًا على أهميتها في دعم العلاقات المصرية-الصينية، وتوسيع آفاق التعاون الثلاثي بين مصر والصين والدول الإفريقية في تكنولوجيا الفضاء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنامي العلاقات المصرية-الصينية، وضمن جهود وكالة الفضاء المصرية لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجال التكنولوجيا الفضائية.

