جامعة الجلالة تطلق النسخة الثانية من مؤتمر طب الأسنان 17 سبتمبر 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة الجلالة عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لطب الأسنان (GIDC 2025)، الذي تنظمه كلية طب الأسنان بالجامعة، تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2025، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر الجامعة بمدينة الجلالة - العين السخنة، بمشاركة نخبة من الخبراء والأساتذة والمتخصصين من مختلف دول العالم.

ويقام المؤتمر هذا العام تحت شعار: "ابتسامات مبتكرة.. تُغير الحياة"، ليكون منصة علمية دولية تجمع أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات طب الأسنان، إلى جانب التطبيقات التكنولوجية المتطورة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الممارسات الطبية في مصر والمنطقة.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر يعكس حرص الجامعة على أن تكون نموذجًا للجامعات الذكية التي تربط بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، فضلًا عن دورها كمنصة للتبادل المعرفي وتعزيز الشراكات الدولية في المجالات الصحية والطبية، خاصة في مجال طب الأسنان، بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر، أن الكلية تسعى لترسيخ ثقافة التعليم المستمر وتطوير المهارات السريرية والمهنية من خلال فعاليات علمية متخصصة، مشيرًا إلى أن مؤتمر هذا العام يضم أكثر من 15 ورشة عمل بمشاركة نحو 150 محاضرًا وخبيرًا دوليًا، إلى جانب مناقشة موضوعات محورية تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار في طب الأسنان.

ويشمل البرنامج العلمي للمؤتمر ورش عمل تطبيقية متقدمة، وجلسات نقاشية، ومحاضرات يقدمها نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين، إضافة إلى معرض لأحدث التقنيات والمنتجات في مجال طب الأسنان، بجانب مسابقات طلابية وأنشطة علمية ومجتمعية.

ويُشرف على المؤتمر الأستاذ الدكتور أشرف حاتم، رئيس مجلس الأمناء، بمشاركة عدد من القيادات الأكاديمية والتنظيمية، من بينهم: الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث الشرفي للمؤتمر، الدكتور عادل العدوي، الرئيس الشرفي، الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب حسانين، رئيس المؤتمر، والدكتورة مشيرة دهبة، السكرتير العام، إلى جانب اللجان العلمية والتنظيمية التي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

ويأتي المؤتمر في إطار المسؤولية المجتمعية لكلية طب الأسنان بجامعة الجلالة، بهدف إعداد كوادر طبية قادرة على ممارسة المهنة وفق أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية.

