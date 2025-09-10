إعلان

بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2025

06:14 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

مكتب تنسيق القبول بالجامعات

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم والجديد)، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويستمر فتح باب التسجيل حتى يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

التقديم متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

مكتب تنسيق القبول بالجامعات تقليل الاغتراب طلاب المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات 2025 طلاب الثانوية العامة
