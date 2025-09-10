بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2025

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم والجديد)، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويستمر فتح باب التسجيل حتى يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

التقديم متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

أسهل طرق سداد فاتورة كهرباء سبتمبر 2025

حالة الطقس حتى الإثنين.. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح

تراخيص المحال العامة.. إجراءات جديدة من التنمية المحلية لتعزيز الشفافية

أماكن وطريقة حجز شقق سكن لكل المصريين 7 وموعد انتهاء التقديم