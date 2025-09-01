كتب- عمر صبري:

تنطلق صباح الأربعاء المقبل فعاليات مؤتمر الغدد الصماء والسكر في نسخته الثانية، والذي تنظمه كلية الطب بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

ويُعقد المؤتمر على مدار يومي 3 و4 سبتمبر، برئاسة الدكتورة سلوى صديق حسني، رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب.

ويستضيف المؤتمر نخبة من كبار أساتذة الغدد الصماء والطب الباطني من مختلف الجامعات المصرية، إلى جانب متخصصين في الأمراض المرتبطة، وذلك لمناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات علاج مرض السكري والسمنة، إضافة إلى تسليط الضوء على أمراض الغدد الصماء وتأثيرها المباشر على الصحة العامة وسبل الوقاية والعلاج.

