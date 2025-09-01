افتتاح وحدة جديدة للرعاية المركزة بمستشفى أبو الريش الياباني- صور

كتب- عمر صبري:

افتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وحدة الرعاية المركزة بالدور الثاني بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" بسعة 17 سرير، وبتكلفة إجمالية بلغت 47 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الجامعة المستمرة لتطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال.

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور محمد هجرس مستشار عميد كلية الطب لشئون الحوكمة، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني، والدكتور سامي أمين نائب مدير مستشفي أبو الريش الياباني، والدكتور أحمد قداح، رئيس قسم الأطفال بكلية طب قصر العيني، والدكتور وليد عبد المنعم استشاري تطوير المستشفيات، وعدد من القيادات الطبية والإدارية بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن وحدة الرعاية المركزة تم إستحداثها وتجديدها بتبرع من الجمعية المصرية لمستشفى أبو الريش الياباني بتكلفة اجمالية 47 مليون جنيها شملت 27 مليون جنيه للإنشاءات، و20 مليون جنيه لتجهيز الوحدة بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة للتشغيل، تضمنت الأسرّة وأجهزة السيرفو والتنفس الصناعي، وجهاز موجات صوتية على القلب، وجهاز أشعة، وجهاز غسيل كلوي، وأجهزة مراقبة المريض وغيرها من الأجهزة اللازمة لتشغيل الوحدة، لافتًا إلى أن الوحدة سوف تقدم خدماتها سنويًا لمئات الأطفال من ذوي الحالات الحرجة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص إدارة الجامعة عل مواصلة دعم مستشفياتها وخاصة مستشفيات الأطفال، وتطوير بنيتها التحتية بما يعزز من قدرتها على تقديم أفضل خدمة علاجية للأطفال من مختلف أنحاء الجمهورية، والعمل علي الارتقاء بجودة الرعاية الصحية والبحث العلمي والتدريب الطبي بما يتماشى مع المعايير العالمية المتبعة في هذا الإطار.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن هذه الوحدة تمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة للأطفال المرضى، وتعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في الرعاية الصحية المقدمة، مضيفًا أن مستشفيات الأطفال التابعة لجامعة القاهرة يتردد عليها نحو نصف مليون طفل سنويًا يتلقون الخدمات العلاجية بالمجان، ومشيدًا بحجم الإنجاز المتحقق من أعمال تطوير مستشفي أبو الريش الياباني وتجهيزها وفق أحدث الأكواد العالمية والتي تمثل معقل تخصص طب الأطفال فى مصر والشرق الأوسط، وتضم كوادر طبية متميزة في كافة التخصصات، وتستقبل كافة الحالات المرضية من الأطفال من جميع الأنحاء من داخل مصر وخارجها.



ومن جهتها، قالت الدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني، إن تطوير الوحدة وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية سوف يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفي، ويمكنها من استقبال مزيد من الحالات الحرجة لكي يتلقوا الخدمات العلاجية بكفاءة عالية، مشيرًة إلى أن المستشفي يوجد بها رعاية مركزية لما بعد جراحات المخ والأعصاب، ورعاية القسطرة، ورعاية خاصة بحديثي الولادة مزودة بعدد 10 حضانات، مشيدًة بالدعم اللامحدود الذي تقدمه إدارة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق للمستشفى مما مكنها من إتمام عمليات التطوير والتحديث.



اقرأ أيضاً:



ما الفرق بين مناهج البكالوريا والثانوية العامة؟.. وزير التعليم يوضح

قرار عاجل من جامعة عين شمس الأهلية لطلاب الثانوية غير حاملي "فيزا"









هل تختلف امتحانات الثانوية العامة عن نظام البكالوريا؟.. متحدث التعليم يوضح





