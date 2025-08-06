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3 مشروعات تخرج تفوز ببرنامج Pharm D Clinical Pharmacy بصيدلة عين شمس

04:23 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مشروعات تخرج تفوز ببرنامج Pharm D Clinical Pharmacy بصيدلة عين شمس
  • عرض 4 صورة
    مشروعات تخرج تفوز ببرنامج Pharm D Clinical Pharmacy بصيدلة عين شمس
  • عرض 4 صورة
    مشروعات تخرج تفوز ببرنامج Pharm D Clinical Pharmacy بصيدلة عين شمس
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كتب- عمر صبري:

شهدت الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ريحاب عثمان، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، فعاليات مناقشة مشروعات التخرج للفرقة النهائية ببرنامج Pharm D Clinical Pharmacy.

وبحسب بيان، أُقيمت المشروعات تحت إشراف الدكتور أحمد أبو زيد، منسق البرنامج، وتنظيم كل من الدكتورة نرمين فكتور، نائب منسق البرنامج، والدكتورة دعاء حمدي، نائب منسق البرنامج لشئون التعليم الإلكتروني والتدريب.

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أماني أسامة كامل جامعة عين شمس ريحاب عثمان
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