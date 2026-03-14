أعلن الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، تشغيل 3 من أحدث أجهزة ECMO عالميًا داخل مستشفيات قصر العيني لأول مرة في مصر خلال شهر رمضان، في خطوة تعكس التطور المستمر في منظومة الرعاية الحرجة والعناية المركزة بالمستشفيات الجامعية.

وأكد "صلاح"، في بيان اليوم، أن هذه الأجهزة تمثل إضافة طبية مهمة لقدرات المستشفيات في التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، مشيرًا إلى حرص قصر العيني على تحديث بنيتها التكنولوجية والطبية بما يواكب المعايير العالمية لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.

وأضاف أن وحدة الإيكمو بمستشفيات قصر العيني أصبحت تضم منظومة متكاملة من التجهيزات الطبية المتقدمة، تشمل:

- أجهزة ECMO.

- بالونات أورطية.

- أجهزة تنفس صناعي ذكي.

- أنظمة الغسيل الكلوي المستمر.

- أحدث غرفة عمليات وقسطرة هجينة.

- أجهزة متخصصة للعلاج الطبيعي.

وأشار عميد كلية طب قصر العيني، إلى أن الوحدة أنشئت عام 2013، ومنذ ذلك الحين تمكنت من إنقاذ العديد من الحالات الحرجة والمتقدمة، لتصبح واحدة من الوحدات المتخصصة المتميزة في مجال دعم الحياة خارج الجسم على مستوى مصر والمنطقة، بفضل تجهيزاتها المتطورة وكوادرها الطبية المدربة.

وأوضح أن الأجهزة الجديدة جاءت بدعم كامل من البنك الأهلي المصري بقيمة 60 مليون جنيه، شملت الأجهزة والمستلزمات الأساسية، مما أتاح التعاقد على أحدث أجهزة ECMO عالميًا وتشغيلها خلال فترة زمنية قياسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة خلال شهر رمضان.

من جانبه، أكد الدكتور أكرم عبدالباري، رئيس وحدة الإيكمو، أن الأجهزة الثلاثة تم تشغيلها خلال أيام قليلة من وصولها، وتعمل الوحدة وفق منظومة متكاملة للرعاية الحرجة تشمل غرف العمليات المتطورة، وأجهزة القسطرة الهجينة، والعلاج الطبيعي، وأنظمة الغسيل الكلوي المستمر، إلى جانب أجهزة التنفس الصناعي الذكية.

وأشار إلى أن تشغيل الأجهزة يتم على مدار الساعة بواسطة فريق طبي متكامل يضم أطباء وممرضين وفنيين متخصصين، لضمان أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الرعاية الطبية، مؤكدًا أن وحدة الإيكمو بقصر العيني أصبحت نموذجًا متقدمًا في تقديم خدمات العناية المركزة باستخدام أحدث التقنيات الطبية على مستوى المنطقة.

