رئيس جامعة القاهرة يحذر الطلاب من مخططات إسقاط الدولة المصرية

كتب- عمر صبري:

افتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، فعاليات معسكر قادة المستقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، والذي يُقام هذا العام تحت شعار "بناء الشخصية الوطنية ودورها في التنمية".



حضر فعاليات الافتتاح الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الهادي العوضي مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية والأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان المنياوي عميد كلية العلاج الطبيعي السابق والمنسق العام لاسرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعة، ونحو2500 طالب وطالبة من طلاب المعسكر، وأسرة "طلاب من أجل مصر".



وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، خلال المحاضرة الافتتاحية للمعسكر، أن تنظيم معسكر قادة المستقبل يأتي بالتزامن مع الاستعدادات المبكرة لبدء العام الجامعي الجديد 2025/2026 والهدف منه صقل مهارات الطلاب، وبناء شخصياتهم الوطنية وتعريفهم بدور الجامعة في تحقيق التنمية وخدمة الوطن، مستعرضًا أهم ما حققته الجامعة خلال العام الجامعي 2024/2025 في مجال تحسين جودة الخدمات التعليمية والرعاية المتكاملة لطلاب الجامعة، بما في ذلك تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتحمل تكاليف المنح الدراسية، وتغطية نفقات العلاج الطبي للعديد من الطلاب.



وقدم رئيس جامعة القاهرة، تعريفًا مفصلًا للطلاب حول الشخصية الوطنية، والتي تعني مجموعة القيم والمبادئ والسلوكيات التي تميز أبناء الوطن، وأن مكوناتها تضم الهوية، والانتماء والولاء، والمسئولية، والالتزام، لافتًا إلى العلاقة بين الشخصية الوطنية والانتماء القومي والديني والحضاري، ومحذرا من الأفكار المغلوطة التي تستهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية والنيل من مؤسساتها، وما يسعى إليه ضعاف النفوس من بث الشائعات المضللة والترويج للرسائل السلبية التي تستهدف خلق حالة من عدم الرضا.



وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن الأمة لن تنهض إلا بسواعد أبنائها، وأن التنمية ليست في العمران فقط وإنما في بناء الإنسان، مشيرا إلى ان الدولة حسنا فعلت بالاهتمام بالتنمية البشرية، مع تأكيده على أن الافكار الذكية يمكنها أن تنقل المجتمع نقلة كُبرى، وأن الجامعة حريصة من خلال المعسكر على بناء الشخصية الوطنية لطلابها إيمانًا منها بأنه يقود إلى مستقبل أفضل.



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي التحديات التي تواجه الشخصية الوطنية والتي تتمثل في التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وفقدان الهوية الثقافية، وضعف الوعي لدي بعض الفئات، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدًا ضرورة التوعية بمخاطر المخدرات والفكر الإرهابي المتطرف، والمقامرة عبر الانترنت، ومخاطر الدارك ويب، مؤكدًا أن الدولة تولي عناية كبيرة ببناء الإنسان، وعلى الشباب أن يستفيد من المبادرات الداعمة وأن يعمل على صقل وتطوير مهاراته والاقتداء بالنماذج الملهمة.



وتناول الدكتور محمد سامي عبدالصادق، خلال المحاضرة، كيفية بناء الشخصية الوطنية من خلال دور الأسرة في غرس القيم الوطنية، ودور التعليم والإعلام والمساجد والكنائس، وأهمية القدوة في المجتمع، ودور البرامج الوطنية التوعوية لغرس الثقافة الإيجابية، وترسيخ القيم الدستوية والمواطنة الفاعلة، مشيًرا إلى نماذج من الشخصيات الوطنية المصرية وتأثيرها في المجالات المختلفة مثل الشهيد أحمد منسي ودوره في مواجهة الإرهاب، ود.مجدي يعقوب ودوره البارز في المجال الطبي، والشيخ محمد متولي الشعراوي ودوره في الوعي الديني، ود. أحمد زويل، ود.طه حسين، وغيرهم من النماذج الوطنية المشرفة، لافتًا إلى أن الجامعة انشأت مكتب تعزيز الهوية الوطنية والتراثية.



ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن معسكر قادة المستقبل يستهدف بناء الإنسان المصري، وأن بناء الشخصية المصرية يتم من خلال التعرف على جذور الاجداد وتاريخهم الممتد عبر آلاف السنين، وأن الشخصية المصرية تمتلك ما ل ايمتلكه الآخرين، مشيرًا إلى براعة المصري القديم في عصور بناة الأهرام، والدولة الوسطي، والدولة الحديثة، وأن مصر عبر تاريخها الطويل وجد بها الأطباء الذين صنعوا أول تقويم من الذهب، وهم أول من اخترعوا التحنيط والكيمياء، والشعر والأدب، لافتًا إلى اهتمام المصريين القدماء بذوي الاحتياجات الخاصة وإشراكهم في مختلف مناحي الحياة السياسية والفنية وغيرها.







