6 نصائح مهمة للرضاعة الصناعية من مدير مستشفى أبو الريش قصر العيني

عدد الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، 6 نقاط ونصائح هامة للأمهات الراغبات في الرضاعة الصناعية لأطفالهن، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال، كالتالي:

1- الالتزام بعمر الطفل مرحلة أولى من عمر يوم وحتى 6 شهور ومرحلة ثانية من عمر 6 أشهر وحتى عام كامل، وهكذا.

2- التحضير بطريقة صحيحة ونظيفة.

3- الاستمرار بنفس النوع في حالة تقبل الطفل، وعدم التغيير المتعدد إلا في حالة وجود مشكلة.

4- الأفضل رضاعة طبيعية.

5- اللبن الصناعي بديل أو مكمل في حالة وجود داعي طبي أو مشكلة.

6- اختيار النوع يتم حسب عمر الطفل وحالته الصحية، والأفضل تحت إشراف طبيب الأطفال.

