6 نصائح مهمة للرضاعة الصناعية من مدير مستشفى أبو الريش قصر العيني
كتب - عمر صبري:
عدد الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، 6 نقاط ونصائح هامة للأمهات الراغبات في الرضاعة الصناعية لأطفالهن، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال، كالتالي:
1- الالتزام بعمر الطفل مرحلة أولى من عمر يوم وحتى 6 شهور ومرحلة ثانية من عمر 6 أشهر وحتى عام كامل، وهكذا.
2- التحضير بطريقة صحيحة ونظيفة.
3- الاستمرار بنفس النوع في حالة تقبل الطفل، وعدم التغيير المتعدد إلا في حالة وجود مشكلة.
4- الأفضل رضاعة طبيعية.
5- اللبن الصناعي بديل أو مكمل في حالة وجود داعي طبي أو مشكلة.
6- اختيار النوع يتم حسب عمر الطفل وحالته الصحية، والأفضل تحت إشراف طبيب الأطفال.
