صور.. تعاون أكاديمي وبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات العراقية

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السفير الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات العراقية، إلى جانب الاطمئنان على أحوال الطلاب العراقيين الدارسين بالجامعة وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة القاهرة على توثيق علاقاتها التعليمية والثقافية مع العراق الشقيق، وتوفير كافة التيسيرات والرعاية للطلاب العراقيين، مع تذليل أي تحديات قد تواجههم خلال دراستهم. كما أعرب عن تطلع الجامعة لتوسيع مجالات التعاون مع الجامعات العراقية من خلال مبادرات تعليمية وبحثية مشتركة وتبادل الزيارات العلمية والثقافية، مشددًا على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، ودور جامعة القاهرة كصرح أكاديمي رائد في دعم التعليم العالي بالمنطقة.

من جانبه، أعرب السفير العراقي عن تقديره لمكانة جامعة القاهرة وسمعتها الدولية، مؤكدًا رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون معها، ومقترحًا دراسة إمكانية إنشاء فرع لجامعة القاهرة في العراق بالتعاون مع الجامعات العراقية، بما يسهم في نقل الخبرات الأكاديمية والعلمية وتعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين.

