كتب- أحمد الجندي:

أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية، اللازمة للنقل والتسكين على وظائف المعلمين أو ما يعادلها، ستتم وفق برنامج تدريبي مهني منظم.

مواعيد البرنامج التدريبي

أوضحت الأكاديمية، في خطاب لها، أن انطلاق البرنامج التدريبي سيكون اعتبارًا من يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025 ويستمر حتى الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، كما يعد حضور هذه البرامج شرطًا أساسيًا لجميع شاغلي وظائف التعليم الذين سجلوا ترشحهم لتدريبات التسكين على الكادر التعليمي.

الاختبارات الإلكترونية للمعلمين

وأشارت الأكاديمية إلى أنه بداية من يوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 سيتم تحديد مواعيد الاختبارات الخاصة بكل معلم، حيث ستُعقد هذه الاختبارات داخل معامل الحاسب الآلي المجهزة بفروع الأكاديمية المهنية للمعلمين في مختلف المحافظات.

غلق باب الحجز وسداد قيمة البرنامج

شددت الأكاديمية على ضرورة التزام المعلمين بالمواعيد المحددة، موضحة أن آخر موعد لحجز البرنامج التدريبي وسداد قيمته سيكون يوم السبت 20 سبتمبر 2025، وذلك لضمان المشاركة في الاختبارات.

انتهاء الاختبارات بكافة الفروع

وأكدت الأكاديمية على أن الاختبارات ستستمر حتى يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 بجميع فروع الأكاديمية في المحافظات، لتكتمل بذلك إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتسكين على وظائف المعلمين.

