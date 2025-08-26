تنسيق الجامعات الخاصة 2025.. بدء الدراسة بتمريض الصينية بحد أدنى 55%

كتب - عمر صبري:

أعلنت الجامعة المصرية الصينية عن فتح باب التقديم بكلية التمريض للعام الجامعي 2025/2026، وذلك بحد أدنى 55%.

وقالت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة الصينية، إن كلية التمريض الجديدة بالجامعة إنشأت من أجل إعداد خريجين على مستوى عالٍ من الكفاءة، من خلال مناهج تجمع بين قوة التعليم المصري وخبرة التعليم الصيني المتطور، خاصة في مجالات التدريب العملي والمحاكاة الطبية.

وأضافت، خلال تصريحات صحفية، أن الجامعة تتيح للطلاب بيئة تعليمية حديثة ومعامل متطورة وشراكات أكاديمية تُمكّنهم من اكتساب مهارات مهنية مطلوبة محليًا وإقليميًا.

وذكرت أن اعتماد الكلية على الدمج بين النموذج المصري في تكامل العلوم الصحية والنموذج الصيني القائم على الانضباط والتطبيق العملي المكثف، يضمن للطلاب تجربة تعليمية متميزة تواكب المعايير العالمية وتؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

