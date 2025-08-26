كتب - عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم وحجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي 2025 - 2026.

وأكدت الوزارة أن اجتياز الطالب لهذه الاختبارات لا يُعد قبولًا نهائيًا بالكلية، وإنما يتم الترشيح طبقًا لأسبقية المجموع الكلي والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الكليات.

كما تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، بدءًا من يوم الخميس الموافق 28/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 30/8/2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/9/2025.

