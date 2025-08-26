التعليم العالي: 75 رغبة يجب كتابتها بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضخت وزارة التعليم أنه يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب على موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

وأكدت الوزارة أنه هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية بمختلف وسائل الإعلام وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

